Банк России может изменить базовые тарифы ОСАГО с 31 августа — СМИ

Москва, , 10:34 — REGNUM Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут вырасти с августа 2018 года: ЦБ РФ собирается изменить базовые тарифы и коэффициенты к ним, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект Банка России.

На сколько именно могут подорожать полисы ОСАГО — издание не уточняет. В настоящий момент базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей.

Коэффициенты к полисам рассчитываются в зависимости от региона, возраста владельца автомобиля, его водительского стажа и мощности двигателя машины. Также стоимость может снизиться за счет безаварийной езды.

Согласно закону об ОСАГО, Банк России может менять тарифы на этот вид страхования не чаще, чем раз в год. Последний раз ЦБ менял тарифы в апреле 2015 года, тогда полисы подорожали.

На увеличении тарифов давно настаивают российские автостраховщики. По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, оптимальным решением было бы полное освобождение ОСАГО от госрегулирования.

Если это сделать, то для безубыточных клиентов цена ОСАГО снизится на 50%, а для убыточных — вырастет на 25−50%.

Ранее в мае 2017 года ЦБ предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Так, для молодых водителей (22−29 лет) стоимость предлагалось увеличить на 55−80%.