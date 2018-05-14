За пособничество во введении санкций в отношении РФ ждет тюрьма и штраф

Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект о наказании за пособничество во введении санкций внесли в Госдуму руководство верхней и нижней палат парламента, в том числе Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Штраф до 500 тыс. рублей или ограничение свободы до трех лет ожидают за совершение умышленных действий, способствующих введению санкций, в том числе «посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

При этом, по мнению законодателя, деятельное участие может выражаться в сборе сведений и документов, в призывах к введению санкций, в консультировании иностранных государств, специальное посещение конгресса США.

Одновременно вводится наказание за исполнение санкций США. Штраф составит до 600 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Инициатива будет обсуждаться синхронно вместе с законопроектом об ответных мерах на санкции США — документ, в частности, предполагает дать правительству инструмент из шестнадцати ограничительных мер.