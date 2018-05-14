Неустойка по «Самара Арене»: суд пересчитал претензии Минспорта РФ

Самара, , 07:09 — REGNUM Крупнейшую строительную компанию Татарии обязали выплатить неустойку за срыв сроков строительства стадиона в Самаре, предназначенного для приёма матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, — «Самара Арена». При этом Арбитражный суд Москвы сократил запрашиваемую Минспорта РФ с ООО «ПСО «Казань», принадлежащего депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, сумму с 609,711 млн рублей до 1,034 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск к казанской компании министерством был подан 5 февраля 2018 года, но на апрель был объявлен перерыв в рассмотрении.

В рамках постановления правительства РФ от 28 марта 2014 года ООО «ПСО «Казань» было определено единственным исполнителем «для осуществления Минспортом России закупки работ по строительству (реконструкции) стадионов, возводимых к чемпионату мира по футболу 2018 года, в части строительства стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая». 14 августа 2014 года полномочия госзаказчика от лица Минспорта РФ были переданы ФГУП «Спорт-Ин». А 28 августа последнее подписало контракт с ПСО «Казань». В контракте уточнялось, что все работы, кроме устранения выявленных недочётов, должны быть выполнены в сроки, закреплённые графиком, но до 15 декабря 2017 года. В октябре 2016 года к контракту было подписано дополнительное соглашение, и по нему «подрядчик обязан незамедлительно информировать государственного заказчика об отставании сроков фактически производимых работ от сроков, указанных в графике».

Проверка, которая была проведена АНО «Арена-2018» (организация, осуществляющая строительный контроль), выявила «нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ, установленных графиком, по устройству наружных пандусов». Подрядчик получил предписание устранить недочёты до 7 марта 2017 года, но этого не было сделано.

«Задержка выполнения ООО «ПСО «Казань» работ по календарному графику производства работ более чем на 90 дней по отдельным видам работ в декабре 2017 года привела к срыву окончательного срока выполнения работ по контракту, что подтверждается письмом Средне-Волжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2017 года №01−15/31 079», — отмечается в определении суда.

Именно это и послужило основанием для обращения в суд.

«Неустойку необходимо рассчитывать от стоимости работ по устройству наружных пандусов, а именно от 49 591 000 рублей», — отметил суд и сократил размер требований в 589 раз.

Напомним, контракт, заключённый с казанским подрядчиком на строительство стадиона «Самара Арена», за период строительства подорожал с 13,6 до 18,9 млрд рублей. В октябре 2017 года врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отставании сроков строительства от графика на полтора месяца, но добавил, что генподрядчика менять не будут. Догонять график решили за счёт синхронизации строительных работ, которые будут проводиться зимой.

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