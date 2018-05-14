Украинская приватизация: удастся ли продать хоть что-то?

Киев, , 02:11 — REGNUM Так называемая малая приватизация на Украине начнется в июне, сообщил премьер-министр этой страны Владимир Гройсман, к продаже планируются 600 объектов государственной собственности. Также утвержден финальный список 26 крупных предприятий для приватизации в текущем году. Каковы прогнозы и перспективы этого процесса, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

К продаже предназначены различные энергопоставляющие компании, ТЭЦ, заводы, комбинаты. Ожидается, что приватизация принесет в бюджет текущего года 21,3 млрд грн. (в районе 50 млрд рублей), однако есть и противоположные прогнозы. Так, по мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, приватизации по сути не будет: ее планировали еще после майдана, пытались процесс ускорить, но он даже не сдвинулся с мертвой точки:

«Приватизация предполагает процесс договоренности: важно понимать, в чьи руки попадет то или иное предприятие. А сегодня мы видим большое количество олигархов, которые не могут договориться между собой, кому какое предприятие будет принадлежать. Поэтому до выборов президента этот процесс будет приостановлен», — заявил он изданию «Голос.ua».

Да и цены далеко не оптимистичные. К примеру, крупнейшее химпредприятие Украины Одесский припортовый завод будет выставлен по стартовой стоимости всего $54 млн — то есть в десять раз дешевле суммы, за которую его пытались продать три года назад, и примерно в восемь раз меньше суммы его долгов. Однако причина падения цены не только в долгах, дело в том, что нынешнее состояние завода лишает интереса к нему. Основное сырье для производства удобрений — природный газ, но с введением импортного паритета он стал таким дорогим, что завод не может конкурировать с производителями России и Белоруссии. В конце апреля завод остановился в очередной раз, и точная дата и продолжительность его запуска неизвестны.

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