Мусор окружает поселок, триллер в Зауралье продолжается

Курган, , 15:09 — REGNUM В Кетовском районе Зауралья разгорается нешуточный скандал из-за строительства свалки. Будет ли учтено мнение граждан теми, кто пытается продавить строительство? Как тема мусора приобретает последнее время особую важность, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Старая свалка, исчерпавшая свои возможности, действовала в окрестностях Кетово до 2015 года. Теперь она закрыта, уничтожена и рекультивировна, во всяком случае так должно быть по документам. Но в реальности все иначе. Свалка, в несанкционированном, а значит и незаконном виде, продолжает функционировать. Чуть позже выяснилось, что строительство второго полигона, который должен был сменить предыдущий буквально «взяло в вилку» одно из садоводств, оказавшихся между двух свалок — первой, якобы закрытой и второй, на которой начнут образовываться свежие горы отходов. Загрязнение воздуха и что не менее опасно, воды и почвы, делало в таком случае садоводство непригодным для людей.

Но и тут нашелся нюанс, заставляющий задуматься об афере со стороны самих садоводов. История с кетовскими свалками, обрастая все новыми подробностями, становилась похожей на увлекательный детектив. Что не добавляло, к сожалению, оптимизма честным садоводам, боящимся того, что им придется покидать обжитые участки, в которые были вложены и труд, и время, и деньги. Так как же развивались события дальше?

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