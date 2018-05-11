Госдума вводит наказание за пособничество в введении антироссийских санкций

Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций в отношении России будет внесен в Госдуму 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. Инициатива направлена на защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод граждан РФ и подготовлен для обеспечения реализации закона об ответных мерах на санкции США и поддержавших их стран.

Поправками в Уголовный кодекс РФ предусматривается ответственность за совершение действий (бездействие) в целях исполнения решения иностранного государства либо международной организации о введении ограничительных мер, если те повлекли ограничение или отказ от проведения хозяйственных операций или сделок, рассказал источник в Госдуме.

Это преступление предлагается, в частности, карать штрафом в размере до 600 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Также УК дополняется ответственностью за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством или международной организацией мер ограничительного характера в отношении «российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц», в том числе посредством «предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые повлекли или могли привести» к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц, рассказал собеседник агентства, знакомый с текстом законопроекта.

Проект закона такое деяние предлагает наказывать штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, также предусмотрена возможность наказания в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо арестом на срок до шести месяцев.

Законопроект намерены внести 14 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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