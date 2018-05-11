Кто расплачивается за либерализацию экономики Белоруссии?

Анастасия Полозкова, , 16:09 — REGNUM

Всевозможные льготы для разного уровня бизнеса, ставка на IT-отрасль как элементы либерализации белорусской экономики неотделимы от сокращения государственной поддержки населения. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто наблюдать за экономическими и социальными событиями, проходящими на фоне реализации либеральных мер. И тут чем дальше, тем очевиднее вырисовывается картина пресловутого «раскрепощения бизнеса» по-белорусски: чиновники уже не так и уверены в том, что обеспечение роста уровня средней зарплаты необходимо, а для вывода населения из «теневой» экономики используется всё больше рычагов давления, зато основной упор официальный Минск любой ценой делает на развитие бизнеса. Любой ценой — это за счет народа.

«Тунеядцам» жить станет тяжелее

Так, 24 апреля 2018 года на сайте правительства Белоруссии наконец появилось постановление №315 совета министров республики, которого ждали долго, но без энтузиазма. В этом документе прописан порядок оплаты услуг, которые предоставляются «тунеядцам» по 100-процентным тарифам. Слово «тунеядцы», конечно, не употребляется, чиновники используют куда более нейтральную формулировку: «трудоспособные граждане, которые официально не заняты в экономике». А саму такую меру заявляют как стимулирование официального трудоустройства граждан.

Простимулировать выход населения из «тени», куда, как правило, идут из-за возможности заработать побольше, должна оплата горячего водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения по полной стоимости. Причем само постановление вступает в силу с начала 2019 года, но пункты об оплате услуг теплоснабжения и газоснабжения будут действовать с 1 октября 2019 года.

Здесь стоит напомнить, что оплата трудоспособными, но нигде официально не работающими гражданами ряда услуг ЖКХ по полным тарифам — это одна из мер по реализации декрета №1 «О содействии занятости». Он пришёл на смену декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества», против которого несколько лет назад в Белоруссии проходили массовые акции протеста. Поэтому декрет №1 в народе и в СМИ получил название «концептуально иной» декрет «о тунеядцах».

Дальше — больше. Согласно данным портала коммунальной грамотности населения, в Белоруссии за первые три месяца 2018 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 15,4% и составила в общей сложности 154,9 млн рублей. В 2017 году задолженность населения за услуги ЖКХ составляла 119,2 млн рублей. Как отмечается на портале, предприятия для осуществления своей деятельности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих расходов вынуждены брать кредиты, их сумма за первый квартал составила 77,2 млн рублей, а сумма начисленных процентов — 1,2 млн рублей, дебиторская задолженность юридических лиц — 696 млн рублей.

Показания расходятся

В марте 2018 года рост экономики Белоруссии замедлился, что сами чиновники назвали тревожной тенденций. По словам министра экономики Владимира Зиновского, рост обеспечивался по большей части за счет благоприятной внешней конъюнктуры, а рост доходов происходит за счет внутреннего спроса. Поэтому, как заявил 28 апреля на заседании совета министров глава экономического ведомства, в долгосрочной перспективе ставка должна быть сделана на другие источники роста экономики, в частности речь шла о необходимости увеличения производства новой, качественной продукции. По словам министра экономики, решить задачу, которую поставил президент, по росту ВВП к концу следующей пятилетки не менее чем до $100 млрд можно за счет новых отраслей экономики и развитию IT.

«На традиционных видах экономической деятельности вряд ли нам удастся это сделать. Поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций, а не долгов, приведет к развитию новых отраслей. Информационные технологии должны внедряться в действующие и новые отрасли», — сказал Зиновский.

Казалось бы, всё звучит логично и верно. Однако уже 6 апреля в интервью телеканалу ОНТ Владимир Зиновский, как бы дополняя свой ответ про развитие экономики в ближайшие годы, говорит, что повышение уровня средней заработной платы до 1000 белорусских рублей — это уже не первостепенная задача, для начала чиновники ждут от населения повышения производительности труда.

«Безусловно, зарплату, пенсии надо повышать. До 1000 рублей средней зарплаты в целом и не менее 800 рублей в бюджетной сфере. Но надо понимать, что модернизированные предприятия должны выплатить долги, которые были взяты… То есть сокращение внешних долгов и повышение зарплаты — это то, куда уйдут дополнительные средства», — признался министр.

Что не так? Во-первых, напомним, что Александр Лукашенко поставил перед чиновниками задачу по повышению уровня средней заработной платы населения еще в начале 2017 года. В течение всего года ответственные лица не менее ответственно заявляли, что задачу вот-вот удастся решить, но долгожданной тысячи рублей граждане так и не дождались. Более того, к концу года чиновники пытались решить эту проблему только на бумаге.

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Во-вторых, заявление Зиновского противоречит словам президента Белоруссии по поводу роста заработных плат. Так, Лукашенко в марте на отчете правительства говорил, что обеспечивать рост уровня средней зарплаты надо не за счет «выдавливания с предприятий» в конце года, а за счет проводимых мер в течение всего года.

«Хочу губернаторов предупредить, не только премьер-министра, — смотрите, нарветесь. Наверное, слишком хорошо вы живете и слишком далеко оторвались от людей… Поэтому напрягайтесь, экономьте на чем хотите, но зарплату людям платите. Я предупредил», — говорил Лукашенко.

Причем он делает упор на том, что рост уровня средней заработной платы должен происходить одновременно с ростом производительности труда. Позднее, 4 мая, на совещании правительства Лукашенко в очередной раз повторил установку на повышение заработных плат, чтобы «перестать держать народ в черном теле».

Перекосы

Между тем всесторонняя поддержка властями IT-сферы в рамках либерализации экономики Белоруссии ведет к серьезным перекосам. По данным Белстата, к 1 апреля 2018 года самыми высокооплачиваемыми в республике сферами остаются IT (5092,5 рубля) и пассажирский воздушный транспорт (2265 рубля). Высокие технологии приросли в марте наиболее заметно — почти на полторы тысячи белорусских рублей ($740). Тем временем работники культуры получают в среднем по 524,4 рубля (прирост — 30,1 рубля), а социальные работники — 536,3 рубля (прирост — 27,6 рубля).

Что же касается бизнеса, то, как обещают, жить ему станет легче со следующего года. Пока сотрудники государственного контроля перешли на выборочные проверки. Как заявил глава комитета госконтроля Леонид Анфимов в эфире телеканала «Беларусь 1», сейчас плановые инспекции бизнеса не проводят. С 2019 года на предприятие с проверкой контролеры будут приходить только в том случае, если есть риск нарушения законов. Это, например, невыплаты заработных плат в течение двух месяцев или ситуация, связанная с обеспечением безопасности граждан и угрозой для жизни населения в республике. Правда, последняя формулировка создаёт и немало лазеек, поэтому станет ли бизнесу легче дышать на самом деле, большой вопрос.

И пока Белоруссия движется по «правильной» схеме либерализации экономики, западные финансовые организации продолжают поддерживать этот процесс всеми силами. Европейский банк реконструкции и развития в своем докладе об экономических перспективах региона в 2018 году вновь улучшает прогноз: рост экономики на 3% в этом году (на 1% больше, чем в предыдущем прогнозе) и на столько же в 2019 году. Что касается МВФ, то здесь вопрос с предоставлением очередного кредита Белоруссии остается открытым, но в июле этого года Минск в очередной раз ожидает приезда миссии Международного валютного фонда. Не говоря уже о том, что стороны и так активно взаимодействуют по части технической поддержки и мониторинга экономической ситуации.

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