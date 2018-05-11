В Рубцовске завершился первый сезон с новой схемой отопления

Рубцовск, Алтайский край, , 04:53 — REGNUM 10 мая Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила в городе Рубцовске Алтайского края первый отопительный сезон с новой схемой теплоснабжения. Впервые 90% рубцовчан получали тепло от одного источника вместо двух. Как сообщает управление по внешним связям СГК, документ об окончании отопительного периода, который начался 26 сентября и продлился девять месяцев, подписал глава города.

Этой зимой большая часть Рубцовска впервые получала отопление от одного крупного источника вместо двух. Это стало возможно благодаря проведённой СГК модернизации системы теплоснабжения города. Энергетики построили перемычку между двумя ранее изолированными теплосетевыми контурами, реконструировали основную тепломагистраль и проведи реконструкцию Южной тепловой станции, увеличив ее установленную тепловую мощность на 60 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии в минувший отопительный сезон составил порядка 740 тысяч гигакалорий. В котлах было сожжено более 155 тысяч тонн угля и около 19 тысяч тонн мазута.

Средняя температура наружного воздуха этой зимой составила — 7,2 градуса. Минимальные показатели наружной температуры были зафиксированы 23 января 2018, тогда термометры показали около — 40 градусов.

«Отопительный сезон 2017−2018 в Рубцовске стал для нашей компании настоящим испытанием на прочность. Сейчас можно сказать, что он прошел в штатном режиме. Трудности у нас были, но мы преодолевали их в максимально сжатые сроки, — отметил Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК. — В межотопителтный период перед нами стоит масса задач, которые позволят сделать теплоснабжение города ещё более надежным и отвечающим всем требованиям».

Перед окончанием отопительного сезона энергетики СГК в Рубцовске провели настройку гидравлических параметров на тепловых сетях. Сегодня, 10 мая в 00 часов была произведена остановка работы котлов. В скором времени энергетики СГК приступит к запланированной ремонтной программе на ЮТС.