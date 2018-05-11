Алтай. Сельские транспортники закрывают маршруты из-за тахографов

с. Троицкое, Алтайский край, , 12:05 — REGNUM С 1 июля 2018 года численность пассажирского транспорта, осуществляющего межмуниципальные маршруты в Алтайском крае, заметно поубавится. Такой вывод можно сделать из сообщения районной газеты «На земле Троицкой».

В ответ на жалобы жителей посёлка Многоозёрный (Троицкой район) о закрытии с 1 июля маршрута Троицкое-Многоозерный, руководство ООО «АТП «Троицкое» призналось, что причина этого — поправки в Правила дорожного движения, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, которыми установлено, что автобусы, обслуживающие межмуниципальные маршруты, должны быть в обязательном порядке оборудованы тахографами.

«Стоимость тахографа — около 60 тысяч рублей. В данное время АТП не располагает такими средствами, и если мы их до указанного времени не изыщем, то останутся маршруты на Барнаул и по селу Троицкому, а сельские придется закрыть», — пояснил начальник предприятия Владимир Шумков.

Это известие значительно осложнит жизнь сельских жителей. Чтобы попасть в райцентр Троицкое они вынуждены будут либо платить по 1,5 тыс рублей за такси, либо добираться на попутках.

Напомним, по протяжённости сеть автомобильных дорог общего пользования Алтайского края занимает первое место в России. Общая протяженность дорог составляет более 16 742 км. Межмуниципальных маршрутов насчитывается более 200. Проблемы с транспортом существуют и в других районах Алтайского края.

В сложной ситуации оказались, к примеру, жители нескольких сёл Егорьевского района Алтайского края. Единственный перевозчик, осуществлявший маршрут, заболел, а другие не идут, потому что невыгодно.

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Между тем, как заявил во время заседания правительства РФ его глава Дмитрий Медведев, для компаний и ИП, работающих в сфере пассажирских и грузовых перевозок, подготовлены новые штрафы. Кроме того, есть предложение ввести административную ответственность за несоблюдение установленного законодательством режима труда и отдыха водителей.

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