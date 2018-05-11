Мусорный скандал: крупный застройщик полигонов ТКО работал без лицензии

Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM Бывший гендиректор ЗАО «Управление отходами-НН», созданного в 2010 году для строительства мусоросортировочных комплексов, Игорь Гаврилов стал фигурантом уголовного дела по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна». Следствие считает, что предприятие разместило порядка 100 тыс. тонн отходов 4 класса опасности на полигоне в Балахне, не имея соответствующей лицензии, и получило доход свыше 11,226 млн рублей. Уголовное дело поступило в Балахнинский городской суд Нижегородской области и в ближайшее время начнётся его рассмотрение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Управление отходами-НН» создано 13 мая 2010 года, его уставный капитал — 2 млн рублей, учредитель — Игорь Гаврилов, гендиректор с 5 декабря 2015 года — Надежда Гаврилова. До неё учредитель также выступал и гендиректором. На начало апреля 2018 года в числе аффилированных лиц ЗАО «Управление отходами-НН» — АО «Управление отходами» (Москва) с долей уставного капитала 70% и ООО «Промресурс-НН» из Нижнего Новгорода, владеющее 30%.

Что касается лицензий, в отсутствии которых подозревается бывший гендиректор, то в выписке ЕГРЮЛ есть сведения только о лицензиях, датированных июнем 2014 года. На официальном сайте компании сведений о лицензиях, выданных ранее этого периода, также нет.

Примечательно, концессионное соглашение между компанией и правительством Нижегородской области было подписано 19 января 2011 года. По нему ЗАО обязалось построить и 25 лет управлять мусоросортировочным комплексом с полигоном, где планировали размещать непригодные к переработке твёрдые коммунальные отходы. Деятельность эта является лицензируемой. Площадка под первый проект была выбрана в Городецком районе. Аналогичное соглашение было подписано 14 декабря 2012 года и по площадке в Балахнинском районе.

По этим двум контрактам компания должна получить около 8 млрд рублей дохода за 11 лет. Любопытно, что обычно концессионные соглашения реализуются компаниями с использованием собственных ресурсов (хотя бы частично), что вполне логично — если у властей нет собственных средств, то привлекается тот, у кого они есть — инвестор. В деле же с ЗАО «Управление отходами-НН» ситуация выглядела иначе. Складывается впечатление, что полугодовое на момент подписания первого соглашения ЗАО выступало как некая «прослойка» между проектом и финансами. К примеру, на сайте компании отмечается, что по балахнинскому проекту «инвестиции осуществляют негосударственные пенсионные фонды». А в финансовой отчётности ЗАО уточнено, что проект в Балахининском районе реализовывался на заёмные средства, для чего в «Райффайзенбанке» в 2012 году был оформлен кредит на сумму 136 601 000 рублей и «размещены облигации на 1 000 000 т. р». Средства, полученные от размещения облигаций, направили на строительство и «погашение ранее возникших финансовых обязательств на общую сумму 707 531 т. р».

Объект в Городецком районе также строился с использованием заёмных средств — 140,9 млн рублей.

Что примечательно, после подписания концессионных соглашений дела молодого ЗАО начали идти в гору. После первого — «величина базовой прибыли ЗАО «Управление отходами-НН» на акцию за 2011 год составила 0,66 рубля», а после второго — «величина базовой прибыли ЗАО «Управление отходами-НН» на акцию за 2012 г. составила 8,55 руб» и компания увеличила «стоимость чистых активов за счёт освоения инвестиций по реализации проекта по строительство объекта».

Вот только строительство комплексов началось не совсем гладко. В конце февраля 2012 года ЗАО обращалось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском «о признании недействительным отказа главы администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по развитию строительства и газификации №2 от 10.01.2012 года в выдаче разрешения на строительство» с требованием «обязать администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области выдать разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО», но спустя месяц иск был отозван в связи с выдачей разрешения.

Проблемы с этим объектом на этом не закончились. В начале марта 2017 года инспекторы Волжско-Окского управления Ростехнадзора при плановой проверке в отношении ЗАО выявили целый ряд нарушений при строительстве Городецкого комплекса, среди них — несоответствие выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Выявлено, что организацией-подрядчиком допускались многочисленные нарушения при выполнении сварки листов геомембраны, а именно сварка производилась при температуре ниже 15 °C и при осадках, не выполнен надлежащий контроль сварных швов. Кроме того, выявлены нарушения при ведении исполнительной документации», — отмечалось в сообщении ведомства с уточнением, что компании было выдано предписание, а должностные лица привлечены к административной ответственности.

Помимо Балахны и Городца, компания имеет интересы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С правительством области было заключено соглашение на строительство мусороперегрузочной станции с линией сортировки для приёма, обработки и отправки ТКО на межмуниципальный полигон в городе Балахна. Под этот проект определён участок общей площадью 2 га, а размер инвестиций заявлен более 200 млн рублей.

Объекты в Городецком и Балахнинском районах были введены в эксплуатацию в 2013 и 2016 годах и обслуживают 11 районов Нижегородской области.

У компании, имеющей концессионные соглашения на несколько миллиардов, достаточно интересное финансовое положение. В 2017 году прибыль от основного вида деятельности, согласно пояснительной записке к бухгалтерскому балансу, составила 2 513 000 рублей (при выручке 306,109 млн рублей). Кроме того, в 2017 году компания также получила субсидию от правительства области и Фонда содействия реформирования ЖКХ в размере 30,282 млн рублей.

«На конец 2017 года задолженность по облигационному займу составила 1 135 000 тыс. руб», «На конец года кредиторская задолженность составила 30 203 тыс. руб», «Задолженность перед персоналом, внебюджетными фондами и бюджетом — 23 784 тыс. руб. В связи с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса для обеспечения работоспособности МСК в Балахнинском районе увеличилась численность работников и фонд оплаты труда. Поэтому текущая задолженность перед персоналом и внебюджетными фондами возросла», — отмечается в пояснительной записке.

Основной акционер нижегородского общества — АО «Управление отходами», позиционирующий себя как «ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», имеет свои интересы не только в Нижегородской области. Компания, созданная 22 июня 2011 года в Москве двумя юрлицами, — ЗАО «Алор инвест» и ООО «Мехуборка групп», работает в Челябинской, Мурманской, Саратовской, Архангельской областях и в Чувашии. Есть также «дочка» у компании и в Волгограде. В ряде регионов присутствия с АО «Управление отходами» связаны громкие скандалы.

Например, в Чувашии в феврале 2018 года УФАС вынесло предупреждение минприроды региона в связи с заключением дополнительных соглашений к концессионному соглашению с ЗАО «Управление отходами». Антимонопольное ведомство настоятельно рекомендовало властям расторгнуть данные дополнительные соглашения на строительство мусороперегрузочных станций в Канаше и Шумерлинском районе. Эти два объекта не фигурировали в базовом соглашении, подписанном в июле 2014 года.

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Отметим, что данный полигон в Чувашии сразу же после своего ввода вызвал волну скандалов, которые вышли на федеральный уровень. Одно из наиболее крупных «мусорных» разбирательств, в которое было вовлечено большое число участников, — УФАС, прокуратура, органы власти, концессионер — касалось ценообразования по договорам на оказание услуги по временному накоплению с последующим размещением на новом полигоне твёрдых бытовых отходов в Новочебоксарске. Цена услуги в 2015 году составила 425,22 рублей (с учётом НДС). Перевозчики тогда отмечали, что на старой свалке стоимость размещения обходилась в 10 раз дешевле, и проинформировали об этом на форуме ОНФ президента Владимира Путина, который поручил провести проверку. В результате в августе 2016 года прокуратура Новочебоксарска выдала представление о том, что «нарушен порядок ценообразования». Концессионер в лице «Управления отходами» с этим не согласился и вышел в Арбитражный суд Чувашии, который поддержал заявителя:

«Суд полагает, что прокуратурой также не доказано нарушение прав иных лиц, отсутствуют соответствующие расчёты», — отмечалось, в частности, в судебном решении.

В феврале 2018 года была поставлена судебная точка в данном деле. Суды всех инстанций оставили в силе решение Арбитражного суда Чувашии.

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А в августе 2017 года активисты ОНФ с помощью квадрокоптера зафиксировали, что часть мусора на новом полигоне якобы сбрасывается навалом, а не брикетируется, сводя на нет экологическую идею проекта. Прокурорская проверка, впрочем, это не подтвердила. Обнаружился около полигона и разлив сточных вод.

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А в Волгограде местная администрация буквально на днях проигнорировала требование антимонопольного ведомства и отказалась приостановить конкурсную процедуру отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Несмотря на то, что вечером 27 апреля 2018 года конкурсная комиссия выявила недостоверные данные у ООО «Управление отходами — Волгоград», и аннулировала торги, обществу решили дать второй шанс. Этот спор ещё не закончен. 17 мая Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит вопрос правомерности действий организаторов торгов — комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Тогда же будет решаться вопрос о правомерности допуска к конкурсу ООО «Управление отходами — Волгоград». Юристы компании-конкурента указывают на то, что в заявке ООО есть грубейшие нарушения, в частности отсутствует обеспечение заявки. Особенно если учесть стоимость проекта. По данным агентства «Волга-Каспий», она составит 27 млрд рублей.