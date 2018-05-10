СГК завершает отопительный сезон в Барнауле

Барнаул, , 16:03 — REGNUM Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) сегодня, 10 мая, приступили к завершению подачи потребителям отопления. Оборудование предприятий будет переведено из режима теплоснабжения в режим горячего водоснабжения. Как сообщает управление по внешним связям СГК, распоряжение об окончании отопительного периода подписал глава города Сергей Дугин.

Согласно законодательству, основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям является установление среднесуточной температуры наружного воздуха в течение пяти суток подряд на уровне более +8 градусов Цельсия, однако окончательное решение принимает администрация муниципалитета.

В этот период важна слаженная работа энергетиков и исполнителей коммунальных услуг. Последние должны организовать и провести отключение систем теплопотребления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию с жителями и ресурсоснабжающей организацией.

«Окончание отопительного периода ознаменует собой старт ремонтной кампании на тепловых сетях и начало проведения масштабных ремонтных работ на основном оборудовании ТЭЦ, — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — То, что мы прошли этот сезон без каких-либо нареканий и серьезных инцидентов, следствие надлежащей подготовки всего теплоэнергетического комплекса в межотопительный период. Это заслуга большого количества сотрудников СГК, которые работают для того, чтобы у порядка 90% барнаульцев даже в самые сильные холода в домах было тепло».