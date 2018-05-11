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Новая идея Минсельхоза может привести к катастрофе

Экономика

Гонка за увеличением посевных площадей, во многом поддерживаемая правительственными планами, приведёт к новым проблемам зернового рынка

Новая идея Минсельхоза может привести к катастрофе
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Агробизнес

Барнаул, 11 мая 2018, 01:05 — REGNUM  Планируемое в текущем году увеличение посевных площадей минимум на 200 000 га может обернуться катастрофой. В чем причина такого риска, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Дефицит перерабатывающих мощностей, низкие цены на зерновые культуры и, конечно, отсутствие убедительной политики государства — те причины, которые могут привести к серьезным проблемам в случае реализации плана, о котором сообщает Министерство сельского хозяйства.

Во многих частях России посевная уже идет, при этом, например, в Алтайском крае погектарные субсидии не становятся универсальным средством спасения. Для проведения весеннего сева алтайские фермеры нуждаются в 8,5 млрд рублей, но размер субсидий составит не менее 3,5 млрд, — учитывая, что падение цен на зерновые привело к потере аграриями примерно 25−30 млрд. Не говоря уж о том, что средства поддержки выделяются на посевы тех культур, которыми рынок и так наполнен.

«Качественной посевной на Алтае в этом году не будет. Минеральные удобрения завезены минимально, а это одна из важнейших составляющих успеха. Не закуплены ГСМ, у многих хозяйств большие проблемы с наличием семян», — считает алтайский фермер Владимир Устинов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов отмечает еще одну составляющую процесса, которую необходимо учитывать:

«У Китая началась торговая война с США, а значит, в этом сезоне будут сорваны поставки в Поднебесную зерна из Канады, Австралии и США. У нас есть возможности для манёвра и выхода на этот рынок. Мы должны усовершенствовать нашу логистику, в том числе и в дальневосточных портах. Омское зерно уже обеспечило надёжную производственную безопасность страны, поэтому развитие экспорта является приоритетом нашей региональной политики», — заявил он.

Как обстоит ситуация в других регионах и каков в целом прогноз по стране, читайте в статье: Зерновой марафон: проблемы аграриев в канун посевной

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