СГК завершила ремонт котлоагрегата на Барнаульской ТЭЦ-2

Барнаул, , 09:53 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) завершили плановый текущий ремонт котлоагрегата №14 Барнаульской ТЭЦ-2. Работы на нем начались 3 апреля и продолжались в течение 22 дней.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, за период проведения ремонтных работ специалисты провели очистку и ремонт основных узлов котла, были отремонтированы лопатки сепараторов, корпуса циклонов, проведена ревизия арматуры высокого и сверхвысокого давления и многие другие работы. Отметим, паропроизводительность данного котла составляет 210 тонн/ час. Ремонт позволил увеличить запас прочности оборудования и продлить срок его службы.

На проведении данных работ ежедневно было задействовано порядка 70 человек.

«Барнаульская ТЭЦ-2 СГК — старейшая станция в энергосистеме Алтая, — отметил директор предприятия Александр Лукьянов. — Однако это ни в коем случае не влияет на надежность ее работы. Ремонтная программа на станции длится практически круглый год, и состояние основного оборудования — котлов и трурбин — позволяет нам быть уверенными в том, что мы сможем надежно снабжать теплом и электроэнергией своих потребителей. Помимо этого, не стоит забывать о том, что в 2014 году основные фонды предприятия были обновлены на 30% в рамках программы ДПМ, и мощность станции увеличилась — до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч — по тепловой энергии».