На теплостанции в Рубцовске отремонтируют батарейные циклонные уловители

Рубцовск, Алтайский край, , 07:31 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) после окончания отопительного периода планирует отремонтировать газоочистное оборудование, установленное на котлах Южной тепловой станции в Рубцовске — батарейные циклонные уловители. Как сообщает управление по внешним связям СГК, это позволит привести эффективность улавливания частиц золы и дымовых газов к проектным показателям — до 92%.

В летний период, после полной остановки котлов, специалисты отремонтируют батарейные циклоны с котлов №1−3. Их вскроют и детально обследуют на наличие абразивного износа и других дефектов. Капитальный ремонт золоулавливающего оборудования позволит увеличить степень очистки дымовых газов и уменьшить количество выбрасываемых в атмосферу взвешенных частиц в виде золы и пыли.

«Батарейные циклонные уловители, установленные на Южной тепловой станции, эффективны. Аналогичные установки используются на некоторых ТЭЦ. Как и при содержании любой техники, для поддержания высоких показателей их работы необходимо ежегодно диагностировать и ремонтировать отдельные части, чем мы и займемся в межотопительный период», — отметил директор рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании Максим Новов.

Помимо капитального ремонта оборудования очистки дымовых газов, энергетики Сибирской генерирующей компании совместно с представителями завода-изготовителя, проведут на ЮТС доналадку новых водогрейных котлов, которые смонтировали в конце 2017 года, что также положительно скажется на экологической составляющей работы станции. Всего объем ремонтной программы на Южной тепловой станции в 2018 году составит 82 млн рублей. В счет этих средств будет проведен текущий ремонт пяти котлов ЮТС, а также ремонты вспомогательного оборудования — топливоподачи, электротехники. Все работы будут завершены к началу отопительного периода 2018−2019 гг.