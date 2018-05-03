Шесть субъектов РФ поддержали контрмеры в отношении США

Москва, , 14:59 — REGNUM Законопроект о контрсанкциях в отношении США и ряда стран поддержали заксобрания шести регионов России, сообщается на странице Госдумы в соцсети.

«Шесть положительных отзывов на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и иных стран в отношении России уже поступило в Государственную думу», — говорится в размещенном посте в соцсети.

Так, на 3 мая концепцию законопроекта поддержали региональные парламенты Кабардино-Балкарии, Алтайского и Ставропольского краев, Смоленской и Волгоградской областей.

Народное собрание Карачаево-Черкессии также поддерживает законопроект, кроме пунктов, предусматривающих запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, а также ввоза на территорию РФ лекарств из США или иных стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции был внесен в Госдуму спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций. В частности, документ наделяет правительство правом введения шестнадцати мер экономического и политического характера. Первое чтение инициативы намечено на 15 мая.

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