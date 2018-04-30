Беда малых производителей — выгода для аграрных гигантов

Барнаул, , 05:16 — REGNUM Сибирские фермеры оказались в самой тяжелой ситуации, если сравнивать положение в агропромышленности России по регионам. О том, чем это грозит тем фермерам, которые не смогут свести концы с концами, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Запасы зерна в Сибирском федеральном округе значительно превышают показатели всех остальных регионов: эта ситуация крайне тяжела для производителей — зерно не продано, а значит, нет средств на новый сельскохозяйственный сезон. Первыми от этой беды пострадают малые производители, ведь если они не смогут провести посевную, то землю сельхозназначения у них могут отнять. Выиграют от этого крупные агрохолдинги, но можно ли так формально подходить к проблемам малых хозяйств?

Именно малые хозяйства способны обеспечивать необходимую маневренность аграрного сектора в целом. А значит, терять их за счет непродуманной ценовой стратегии — лишать важное направление хозяйства потенциала, способного пригодиться в будущем. Можно ли избежать ухода в никуда малых хозяйств сегодня, чтобы иметь в их лице надежных союзников завтра?

Читайте статью Упал, но не отжался: у крестьян могут принудительно отнимать земли и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».