Оплату курортного сбора в Белокурихе будут принимать только наличными

Барнаул, , 10:45 — REGNUM С 1 мая 2018 года гости 38 санаториев и гостиниц алтайского города-курорта Белокуриха будут оплачивать курортный сбор из расчета по 30 рублей с одного отдыхающего в сутки. Но, как сообщает ГТРК «Алтай», приём средств будет вестись исключительно за наличный расчёт, а документом, подтверждающим оплату, станет приходный кассовый ордер.

В администрации курорта пояснили, что в курортной зоне установлены банкоматы далеко не всех банков, а там, где они присутствуют, их количество ограниченно (примеру, банкомат ВТБ на весь курорт только один).

По словам пресс-секретаря компании «Курорт Белокуриха» Станиславы Ваулиной, о порядке оплаты отдыхающих будут уведомлять при заселении:

«Сделать это можно будет как сразу, так и во время своего отдыха, главное — успеть до отъезда».

Что касается безналичного расчёта, то руководство компании постарается решить этот вопрос в ближайшие месяцы. Как это скажется на собираемости курортного сбора — покажет время, но заместитель главы города Белокурихи по инвестиционной политике Евгений Казанцев полагает, что сейчас необходимо довести до каждого гостя важность проводимого эксперимента:

«Мы должны пояснять, что те небольшие средства, которые турист здесь оставит, пойдут во благо этому туристу, когда он в следующий раз приедет».

Для большей наглядности мэрия Белокурихи намерена формировать отчёты по затраченным средствам.

«Вот вы заплатили 300 рублей за 10 дней, ваши деньги были затрачены на то и то. Вот появилась новая лавочка, вот въездная группа была оформлена, появились велосипедные дорожки, обустроен берег реки, очищен лес — для вашего же блага», — пояснил Евгений Казанцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Взимание курортного сбора начнётся не раньше 1 мая 2018 года, а сам эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2022 года. Механизм функционирования сбора, его администрирование и даже ставка отданы на откуп субъектам и муниципалитетам.

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В Алтайском крае законом предусмотрено, что в первый год проведения эксперимента курортный сбор будут взимать с отдыхающих в Белокурихе — по 30 рублей за одни сутки, а в 2019—2022 годы сумма будет увеличена до 50 рублей. Причем, такая сумма будет взиматься не только с приезжих, но и с жителей Алтайского края (за исключением детей, льготников и лиц, направляемых на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования).

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За неуплату курортного сбора последуют штрафы, их размер для физических лиц будет варьироваться от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Между тем Государственный совет Крыма принял на очередной сессии 25 апреля в двух чтениях законопроект, который предусматривает перенос срока начала эксперимента по введению курортного сбора на 1 мая 2019 года.

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