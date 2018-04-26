Кризисный спад завершился по большинству индикаторов: положение регионов РФ

Москва, , 10:17 — REGNUM В начале 2018 года социально-экономическое положение регионов России стало менее проблемным, но устойчивого роста в большинстве из них нет. Состояние бюджетов немного улучшилось. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Динамика доходов и расходов без учета вклада Москвы весьма скромная. Федеральная поддержка концентрируется в геополитически приоритетных регионах.

Социально-экономическое развитие

Промышленное производство

Кризисный спад в 2017 году завершился по большинству индикаторов. Промышленное производство выросло в 74 регионах. Среди территорий с более развитой индустрией быстрее росли Астраханская и Архангельская области (31−37%), Хабаровский и Приморский края (17−20%), Ярославская, Калужская, Московская области (12−14%), при том что в большинстве из них в предыдущие два года был спад.

Промышленное производство сократилось в нефтедобывающих Ханты-Мансийском АО, республиках Коми и Удмуртия, Томской области, Ненецком АО. В обрабатывающей промышленности, которая практически не росла (0,2% в 2017 г. в целом по РФ), спад наблюдался в 15 регионах.

В январе — феврале 2018 года при общероссийском росте на 2% промышленное производство снизилось в 18 регионах, сильнее всего в Тульской области (-20%) из-за сокращения гособоронзаказа, продолжался спад в ряде нефтедобывающих регионов — Ненецком АО (-10%), Республике Коми (-3%), Ханты-Мансийском АО (-1%).

Инвестиции

В 2017 г. начался рост инвестиций и в целом по России (4,4%), и почти в 2/3 регионов. Лидеры — Крым (в 2,3 раза) и Севастополь (на 65%), некоторые нефтегазодобывающие регионы (Ненецкий АО — 65%, Якутия — 35%).

Однако динамика инвестиций нарастающим итогом с 2013 г. показывает, что кризисный спад не преодолен: в 2017 г. объем инвестиций в реальном выражении был на 8% ниже, чем в 2013 г., и он не вернулся на докризисный уровень в 58 регионах России.

За четыре года более значительно выросли инвестиции в регионы новой добычи нефти и газа (Ненецкий АО, Якутия, Ямало-Ненецкий АО) и реализации крупных проектов (Амурская область).

Инвестиции концентрируются в ведущих нефтегазодобывающих регионах и крупнейших агломерациях: в 2017 г. два автономных округа Тюменской области получили 12,7% всех инвестиций в России, Москва — 12,4%, Московская область — 4,2%, Санкт-Петербург — 4,1%.

Таким образом, на пять ведущих субъектов РФ приходится треть всех инвестиций в стране. Дальний Восток получил только 7,6% инвестиций, его доля незначительно выросла по сравнению с 2014 г. (6,0%), а доля Сибирского федерального округа сократилась с 10,9% в 2014 г. до 9,5% в 2017 г. Территориальная структура инвестиций не способствует «повороту» российской экономики «на восток».

На бюджетные инвестиции приходится только 16%, они делятся примерно пополам между федеральным бюджетом и консолидированным региональным и местным. Федеральный бюджет в 2017 г. инвестировал в геополитические приоритеты: Крым с Севастополем получили почти 13%, резко выросла доля инвестиций в Краснодарский край и Ростовскую область (по 7%) для финансирования инфраструктуры Крыма, а в Ростовской области еще и в объекты чемпионата мира по футболу.

Четверть инвестиций из федерального бюджета тем или иным образом связана с Крымом. Инвестиции из бюджетов регионов еще более территориально дифференцированы: на Москву приходится 35%, на Санкт-Петербург — менее 9%. Огромные инвестиционные возможности бюджета столицы усиливают ее отрыв от всей страны в развитии инфраструктуры и модернизации городской среды.

Ввод жилья

Ввод жилья по всей стране сократился на 2,1% по отношению к 2016 г. Спад в 2017 г. наблюдался в 42 регионах, в 2016 г. — в 48. Хуже всего динамика в Сибирском (-16%) и Дальневосточном (-10%) федеральных округах, рост отмечался только в Южном (на 6%) благодаря трехкратному увеличению ввода жилья в Крыму.

В январе — феврале 2018 г. ввод жилья вырос на 25% к тому же периоду 2017 г. Из регионов с большим объемом жилищного строительства лучшую динамику имела Московская область (в 2,9 раза), Новосибирская, Тюменская, Нижегородская обл. (в 1,9−2 раза), Татарстан (на 47%). Рынок жилья восстанавливается за счет быстрого роста ипотечного кредитования.

Торговля

В 2017 г. завершился спад в розничной торговле. Положительную динамику имели все федеральные округа, кроме Уральского, из-за сохранявшегося спада в Свердловской и Челябинской областях (на 1,5−3%).

Количество регионов со спадом розничной торговли сократилось до 16. В январе —феврале 2018 г. слабый рост розничной торговли продолжился (на 2% к тому же периоду 2017 г.), а количество регионов с отрицательной динамикой сократилось до шести.

Рынок труда

Состояние региональных рынков труда стабильно. Уровень безработицы минимален — 5,1% (декабрь 2017 г. — февраль 2018 г.), в регионах изменений за год почти не произошло.

Неполная занятость сократилась с 3,1% от списочной численности работников в IV квартале 2016 г. до 2,7% в IV квартале 2017 г., регионов с повышенной неполной занятостью немного: Республика Крым (7,5% от списочной численности работников), Севастополь (4,9%), Пермский край, Республика Алтай, Томская, Самарская, Новгородская области (4,0−4,6%).

Доходы населения

Просроченная задолженность по заработной плате минимальна, в начале 2018 г. повышенные показатели имели только Приморский край, Ненецкий АО, республики Карелия и Северная Осетия.

Главная проблема 2017 г. — продолжение спада реальных доходов населения в целом по стране (-1,1%) и в 65 регионах. Региональная статистика не слишком достоверна, поэтому объяснять динамику сложно. Спад сильнее в дальневосточных и сибирских регионах, быстрее всего росли доходы населения Крыма (13%).

За период с 2014 по 2017 год реальные доходы населения снизились на 11%. Наибольшее снижение произошло в Уральском (17%), Поволжском (14%) и Сибирском (12%) федеральных округах, меньше — в Южном и Северо-Кавказском (7−8%), то есть в регионах с более аграрной структурой экономики.

Бюджеты регионов

Доходы

В 2017 г. доходы консолидированных бюджетов регионов России росли быстрее, чем в 2016 г. (на 8,4%), основной вклад внес бюджет Москвы, на который приходится почти 20% доходов бюджетов регионов России.

Лидерами роста доходов бюджета в 2017 г. были Крым и Севастополь (37 и 42%), благодаря резко выросшим трансфертам (на 32 и 62%). В Крыму также в три раза выросли поступления налога на прибыль, в основном за счет платежей крупных строительных компаний.

Доходы бюджета Ненецкого АО выросли на 37% благодаря росту цен на нефть, в Калининградской области — на 30% из-за двукратного роста трансфертов, направляемых на поддержку компаний, работающих в особой экономической зоне.

Рост доходов в Белгородской, Кемеровской областях и Ямало-Ненецком АО на 18−23% был связан с ростом поступлений налога на прибыль. Сокращение доходов бюджета в 2017 г. произошло только в девяти регионах. Трансферты регионам в 2017 г. увеличились на 8%.

Максимальную долю трансфертов в доходах бюджета имели республики Ингушетия и Чечня (80−81%), Тува (74%), Дагестан и Алтай (69−70%), Карачаево-Черкесия (65%), Крым (63%), а также Калининградская область, Камчатский край и г. Севастополь (60%).

По объему трансфертов лидируют Крым и Севастополь (суммарно — 119 млрд руб., рост в 2017 г. почти на 32 млрд руб.), Дагестан (75 млрд руб., рост на 10 млрд руб.), Якутия (66 млрд руб.) и Чечня (62 млрд руб., рост на 6 млрд руб.). Поддержка регионов, являющихся приоритетными для федеральных властей, усилилась.

Расходы

Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2017 г. росли быстрее, чем в 2016 г. (на 8,8%), в основном за счет бюджета Москвы. В столице быстрее всего росли расходы на ЖКХ за счет расходов на благоустройство, доля которых достигла почти 12% всех расходов московского бюджета в 2017 г. и сопоставима с расходами на образование (246 и 277 млрд руб. соответственно).

Социальные расходы бюджетов регионов росли медленнее, финансирование образования сократилось только в шести регионах. Расходы на социальную политику (социальную защиту населения) без учета Москвы почти не росли, как и пособия населению в сфере социальной защиты. Перед федеральными выборами расходы на социальную защиту обычно увеличиваются, на этот раз приоритетами стали повышение зарплат бюджетникам и индексация пенсий в начале 2018 года.

Дефицит бюджетов

Дефицит бюджета в 2017 г. имели 43 региона (в 2016 г. — 56 регионов). Он максимален в Республике Мордовия (расходы на 25% превышали доходы), значителен в Костромской, Орловской, Томской областях, Республике Кабардино-Балкария, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ханты-Мансийском АО (8−9%). Суммарный долг регионов и муниципалитетов в 2017 г. почти не сократился.

На начало 2018 г. самый большой долг, соотнесенный с налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета региона, сохранялся в Республике Мордовия (190%), Костромской области (117%), республиках Хакасия (110%) и Карелия (104%).

В зоне риска еще 17 регионов, их долг составляет от 70 до 90% собственных доходов. В 35 регионах долг за 2017 г. вырос.

Доля расходов на обслуживание долга в Республике Хакасия превысила 8% всех расходов бюджета, в Костромской области достигла 6%, а в республиках Удмуртия, Мордовия и в Астраханской области — почти 5% расходов.

В 2017 году и в начале 2018 года социально-экономическая динамика в регионах России была менее проблемной, чем двумя годами ранее, но устойчивого роста в подавляющем большинстве регионов нет. Проблемы дефицита бюджетов смягчились несущественно, долг не сократился.

По основному массиву показателей Москва во все большей степени отрывается от других регионов России, а федеральная поддержка концентрируется в геополитически приоритетных регионах.

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