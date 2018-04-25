Бийские энергетики готовятся к гидравлическим испытаниям

Бийск, Алтайский край, , 06:36 — REGNUM Начало гидравлических испытаний теплофикационного оборудования и тепловых сетей в городе Бийске Алтайского края запланировано на 14 мая. Как сообщает управление по внешним связям СГК, после выявления скрытых дефектов на магистральных и квартальных сетях, теплоэнергетики приступят к ликвидации технологических повреждений и текущему ремонту. Все указанные мероприятия завершат к 31 мая.

Для проведения испытаний создана рабочая группа, в которую вошли специалисты Бийской ТЭЦ, «БийскэнергоТеплоТранзита» и Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. Помимо испытаний трубопроводов максимальным (в пределах допустимых норм) давлением, теплоэнергетики в этом году будут испытывать сети на способность работать в режиме максимальной температурной нагрузки.

«Задача гидравлических испытаний — оценить состояние всего комплекса теплосетевого оборудования для прохождения предстоящего отопительного сезона. В первую очередь, речь идет о работе опорно-подвесной системы трубопроводов и всех типов компенсаторов», — пояснил Дмитрий Тяглов, директор компании «БийскэнергоТеплоТранзит».

Гидравлическим испытаниям, активная фаза которых продлится 2 недели, будут подвергнуты только тепловые сети без вмешательства во внутридомовые коммуникации.

Вместе с тем теплоэнергетики уже в апреле, когда отопительный сезон подходит к своей завершающей стадии, проводят обследование многоквартирных домов для определения их способности принимать теплоноситель в соответствии с нормативными параметрами подачи тепла и горячей воды. По результатам таких обследований специалисты компании выдают представителям управляющих организаций и собственников жилья предписания конкретно по каждому дому, в которых указаны все необходимые мероприятия по подготовке объектов к грядущему отопительному сезону.

«Мы должны испытать сети на прочность и провести ремонтные работы. Потребители наших услуг, в свою очередь, обязаны быть готовыми принять у нас эту услугу. Для этого в каждом доме необходимо привести в надлежащее состояние теплопотребляющее оборудование: элеваторы, регуляторы температуры, всю внутридомовую инженерную систему. Поэтому мы призываем представителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья серьёзно отнестись к нашим рекомендациям и уже сейчас начать подготовку к предстоящему отопительному сезону», — подчеркнул в своем обращении к представителям жилищных организаций руководитель компании.

Напомним, ежегодные гидравлические испытания в Бийске проводятся один раз год, с мая по июнь. В этот период руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний и ТСЖ во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

Кроме того, летние испытания теплосетей сопряжены с необходимостью временного ограничения подачи горячей воды жителям. Отключение горячего водоснабжения на время проведения испытаний и ремонтов проводится с целью недопущения повреждения и выхода из строя внутренних систем отопления жилых домов. Специалисты приложат все усилия, чтобы провести указанные работы в срок и с надлежащим качеством. Энергетики приносят извинения горожанам за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетевой инфраструктуры и ее подготовки к следующему отопительному сезону.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компании «Бийскэнерго» и «БийскэнергоТеплоТранзит». В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.