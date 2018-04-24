Упал, но не отжался: у крестьян могут принудительно отнимать земли

Светлана Шаповалова, , 11:46 — REGNUM

Стартовавшую в Сибири посевную кампанию простой не назовешь. Прежде всего — из-за сложной финансовой ситуации многих фермеров, которые до сих пор не смогли реализовать урожай пшеницы по приемлемым ценам. Это только в европейской части России цены на урожай зерновых 2017 года стабильно растут (в ЦФО пшеница 3-го и 5-го классов, а также продовольственная рожь, подорожали в среднем на 150 руб./т (7800−10 000 рублей). Пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 250 руб./т (5700−8500 рублей), а фуражный ячмень и кукуруза на зерно по 200 руб./т (5700−8700 рублей) и 250 (5900−7900 рублей) соответственно. Зерновой рынок Урала и Сибири на протяжении нескольких месяцев остаётся на удивление стабильным: за тонну пшеницы третьего класса дают не более 5600 рублей, тогда как котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже (19 апреля 2018 года) составила 174,6 доллара США/т.

Дело в том, что именно в Сибири скопились самые большие запасы нереализованного зерна во всей стране. Так, если в Дальневосточном федеральном округе запасы интервенционного фонда, по данным Минсельхоза РФ, составляют 19 тыс. т (1% от общих запасов), а в Центральном федеральном округе — 163 тыс. т. (4% от общих запасов) и в Приволжском — 760 тыс. т. (19%), то в Сибирском федеральном округе — 1742 тыс. т. (44%).

«На Урале рекордный урожай и рекордные запасы — Курган, Челябинск, Свердловск. Сибирь поставляла на Урал много зерна, теперь у них своего навалом. А там ещё и Поволжье, где огромные запасы. Поэтому Сибирь, хоть не собрала рекордный урожай, но по запасам зерна в СФО у вас сейчас, условно, первое ноября. Поэтому цены в рублях так резко обрушились и поднять голову очень трудно. В Центральной России цены «упал-отжался». А по Сибири — упал, но не отжался», — отметил predsedatel-apk.ru гендиректор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе недавней зерновой конференции в Белокурихе.

К тому же в Алтайском крае, где в прошлом году собрали рекордные более 5 миллионов тонн пшеницы, ситуацию в АПК осложняет паводок.

«С марта 2018 года в регионе пострадало 33 сельхозтоваропроизводителя и 224 личных подсобных хозяйства в 14 районах. На сегодняшнюю дату общий ущерб АПК от последствий паводка составляет более 27 млн рублей», — отмечают в региональном минселхозе.

В этой ситуации погектарные субсидии, которые начали выдавать аграриям в начале 2018 года, спасают далеко не всех. К примеру, алтайским земледельцам для проведения весеннего сева необходимо 8,5 млрд руб­лей, в том числе 6,8 млрд — кредитных ресурсов. А размер субсидий составит не менее 3,5 миллиарда рублей, тогда как потери алтайских аграриев за счёт падения цены зерновых по самым приблизительным подсчётам составляют 25−30 миллиардов рублей.

«Качественной посевной на Алтае в этом году не будет. Минеральные удобрения завезены минимально, а это одна из важнейших составляющих успеха. Не закуплены ГСМ, у многих хозяйств большие проблемы с наличием семян. Думаю, аграрии по минимуму пойдут на приобретение удобрений и технологий, это просто дорого. Одна надежда — на негативное состояние дел у соотечественников в европейской части страны или в соседних государствах. Если урожай будет минимальный, мы выживем, если окажется большой — скатимся в убытки», — убежден алтайский фермер Владимир Устинов, слова которого цитирует expert.ru.

Между тем в условиях предоставления господдержки, как выяснилось, кроется подвох. В соответствии с законодательством, несвязную поддержку выделяют только на посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, также овощей открытого грунта и выращиваемые на семенные цели картофель, подсолнечник. То есть на те культуры, которыми рынок и без того затоварен.

По данным Минсельхоза РФ, валовый сбор зерна с 2000 по 2017 год удвоился и достиг в 2017 году 134 млн тонн против 65 млн тонн в 2000 году, что, в свою очередь, на 11,2% больше, чем в 2016 году, который тоже был рекордным.

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Тем, кто намеревается вновь посеять гречиху, тоже не стоит ждать большой маржи. По данным первого зампредседателя правительства края Александра Лукьянова, в настоящее время её запасы составляют более одного миллиона тонн.

«Мы неоднократно говорили, что нельзя увлекаться гречихой. Такие объёмы не то что Россия, но и другие территории не в состоянии потребить», — заявил чиновник.

В соседней Новосибирской области проведение весенне-полевых работ в 2018 году (с учётом приобретения ГСМ, запчастей, удобрений и средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур и др.) обойдётся в 5,2 млрд рублей. Но профинансировано пока около 500 млн рублей. Поэтому неудивительно, что часть сибирских фермеров отказывается от сева.

«18 фермеров не будут сеять. А смысл? Производство все еще ниже себестоимости. Те, кто занимается соей, еще как-то живут. Сами посмотрите, себестоимость пшеницы 5800 рублей, цена реализации — 4500 рублей. По другим культурам такая же ситуация», — заявил ИА «ПолитСибРу» директор сельхозпредприятия ООО «Кадниковское» Юрий Калинин (Мамонтовский район Алтайского края).

Правда, в региональном минсельхозе опасности в такой ситуации не усматривают.

«Это происходит каждый год. Я специально запросил информацию в администрации Мамонтовского района. Там ответили: действительно некоторые фермеры решили отойти от дел. Десять из них обрабатывают от 40 до 150 га пашни. О каком уровне земледелия и севообороте в данном случае может идти речь! У некоторых из них урожайность зерновых в прошлом году было по 2−3 ц\га. При условии, что в этой территории при соблюдении всех технологических аспектов можно получать по 20 центнеров с гектара», — пояснил altapress.ru первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Тем не менее тех, решил не сеять по экономическим соображениям, ждёт ещё один неприятный сюрприз. В ходе недавних парламентских слушаний в Москве председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского законодательного собрания Сергей Серов завил о необходимости внесения поправок в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сокращающих с трех лет до одного года срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства или использования с нарушением законодательства.

«Для этого, полагаем, необходимо установить, что земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение одного года с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации», — предложил заместитель председателя АКЗС.

Словом, вместо того чтобы задействовать эффективные инструменты регулирования зернового рынка, чиновники предпринимают всё, чтобы рынок этот «зачистить». Естественный отбор вместо зерновых интервенций.

Очевидно же, что земли и техника начавших разоряться крестьян перейдут со временем к крупным агрохолдингам, где принцип «упал-отжался» будет диктовать условия всему продовольственному рынку.

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