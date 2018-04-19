Энергетики готовы помочь с проблемой полигонов ТБО в Алтайском крае

Барнаул, , 08:33 — REGNUM Тема использования золошлаков в хозяйственной деятельности сегодня вызывает интерес у дорожников, производителей стройматериалов и властей. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), для улучшения экологической обстановки в городе на Барнаульской ТЭЦ-2 компании принят к реализации проект по переводу золошаковых отходов в золошлаковый материал. В феврале 2018 года проект предприятия прошел государственную экологическую экспертизу.

Ежегодно на двух секциях золошлакоотвала Барнаульской ТЭЦ-2, общая площадь которых составляет более 113 га, размещается от 130 до 170 тысяч тонн отходов. По подсчетам специалистов, этих площадей в ближайшем будущем будет недостаточно, что повлечет за собой необходимость в выделении дополнительных земельных участков для хранения золошлаков. Реализация же данного проекта отчасти решает эту проблему, при этом соответствует критериям охраны окружающей среды, что является наиболее эффективным и полезным решением как для предприятия, так и муниципалитета.

«Рациональное использование золошлаков всегда является актуальной темой для предприятий теплоэнергетического комплекса. В своей работе мы постоянно занимаемся поиском эффективных решений. Проект на ТЭЦ-2 — одно из них, — отметил директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов. — Особенно важно, что проект соответствует государственной политике в области обращения с отходами. Подобные проекты уже реализуются и хорошо зарекомендовали себя в других регионах присутствия Сибирской генерирующей компании — в Красноярском крае, Кемеровской области, Республике Хакасия».

Приказом межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай от 15 февраля 2018 года № 115 утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2». До этого момента проект технической документации прошел общественные слушания, в которых приняли участие жители г. Барнаула, сотрудники органов местного самоуправления и представители от заинтересованной общественности. Особое внимание было уделено оценке воздействия реализации этого проекта на окружающую среду. Проведенные экспертизы показали, что золошлаковые материалы, образующиеся в результате производственной деятельности ТЭЦ-2, могут иметь различные направления использования.

Кроме того, в настоящее время по указанию полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе проводится разработка комплексного межрегионального проекта по использованию золошлаковых отходов и продуктов их переработки в хозяйственной деятельности.

Область применения золошлаковых материалов довольно широка — использование при проведении строительных работ по отсыпке котлованов и выемок, в дорожном хозяйстве для устройства дополнительных слоев оснований дорог; как композиционный материал для приготовления строительных смесей; золошлаковое сырье пожаробезопасно, имеет низкую теплопроводность и может использоваться в качестве изолирующего и утепляющего материала. Еще одна сфера использования золошлаков — в качестве промежуточного (изолирующего) слоя при эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО. При этом золошлаки достаточно гигроскопичны, что дает возможность аккумулировать опасный фильтрат в теле полигона и уменьшать его попадание в почву. Привлекательны свойства золошлаковых материалов и для рекультивации нарушенных земель — использование материалов на первом (техническом) этапе рекультивации участков — ими будут заполняться нарушенные земельные участки — например, овраги, ямы; а также на различных участках, возникших из-за деградационных процессов почвы, проседания земли. Поверх золошлаков будет наноситься плодородный слой почвы от 5 до 20 см, на который в дальнейшем высаживаются травы, кустарники. Главное, энергетики могут предоставить данные материалы в достаточном количестве всем заинтересованным предприятиям.

«В настоящее время Барнаульская ТЭЦ-3 также осуществляет комплекс экспертиз и других мероприятий по переводу золошлаковых отходов в ранг золошлаковых материалов, — подчеркнул Игорь Лузанов. — Топливо, используемое на Барнаульской ТЭЦ-2, то же, что и на Южной тепловой станции СГК в Рубцовске. Не исключено, что аналогичный проект будет реализован и там. Мы видим в этом перспективу, так как к нашей золе проявляют интерес производители строительных материалов. Мы намерены развивать это направление работы, которое принесет пользу и нам, и нашим партнерам, а, самое главное, окружающей среде».