В Алтайском крае выставят на торги самое крупное тепличное предприятие

Барнаул, , 09:17 — REGNUM Власти Алтайского края подтвердили информацию о том, что крупнейшее тепличное предприятие в Сибири — ОАО «Индустриальный» — будет продано с аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов, это необходимо для привлечения инвестиций в развитие овощеводческого хозяйства.

«Сегодня, чтобы увеличить объемы производства по овощам, нужно вкладывать немалые деньги в реконструкцию всех теплиц. Мы надеемся на то, что появится инвестор, который выкупит предприятие и завершит его реконструкцию», — подчеркнул Александр Лукьянов.

По его словам, включение тепличного комплекса в план приватизации согласовано с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания. Торги будут объявлены после доработки всех документов и оценке имущества.

Напомним, по роду своей деятельности «Индустриальный» относится к отрасли овощеводства защищенного грунта, что позволяет выращивать овощи круглый год. В 2011 году Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Индустриальный» в порядке приватизации краевого имущества преобразовано в ОАО «Индустриальный». Ежегодно предприятие производит более 10 тыс. тонн свежих овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры). Выращенная продукция реализуется через розничную сеть города Барнаула и края и за его пределами. Общая площадь тепличного комплекса превышает 26 гектаров.

Модернизация тепличного комплекса, проводившаяся в последние годы, затронула половину площадей — это примерно 13 гектаров теплиц. Для того, чтобы поднять урожайность и модернизировать оставшиеся гектары, и потребовался инвестор. Его имя уже известно. По данным ИД «Алтапресс», непрофильным бизнесом может заняться «Сибирская генерирующая компания». Именно она обслуживает барнаульскую ТЭЦ-3, находящуюся по соседству с тепличным комплексом.

«Мы видим как повысить эффективность производства за счет использования дешевой тепловой энергии от барнаульской ТЭЦ-3. Однако о каких-то конкретных шагах говорить преждевременно. Пока мы находимся на этапе проработки проекта и проведения расчетов», — пояснил директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов.

Вместе с тем, известно, что энергетики уже изучили проект барнаульской ТЭЦ-3, разработанный в 1987 году. В нём теплично-овощной комбинат обозначен в числе наиболее крупных потребителей станции, наряду с заводом синтетического волокна. Также упоминание о нём есть в перечне потребителей с тепловыми нагрузками 41 тонна в час по пару и 294 Гкал в час по горячей воде.

Напомним, СГК в Алтайском крае реализует уникальный проект по модернизации теплосетевого комплекса Рубцовска.

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