Бийские энергетики продолжают электронный апгрейд оборудования ТЭЦ

Бийск, Алтайский край, , 12:18 — REGNUM Бийская ТЭЦ — одно первых предприятий в регионе, где были успешно реализованы проекты по внедрению современных информационно-измерительных систем управления производственными процессами. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), основу так называемого электронного апгрейда оборудования станции составляют два сложнейших программных продукта, позволяющих управлять работой котлов и турбин с помощью компьютерной техники.

«Первый IT — проект, который мы реализовали в рамках программы по техническому перевооружению, называется информационной измерительной системой «Энергоноситель» (ИИС «Энергоноситель»). Данная система функционирует на площадке группового щита управления, отображая на мониторах информацию по состоянию всех тепловых выводов ТЭЦ к прямым потребителям, — рассказал начальник цеха тепловой автоматики и измерений Бийской ТЭЦ Андрей Урусов. — У начальника смены станции и начальника смены турбинного цеха все данные выведены на отдельный монитор. Существенный плюс этой системы — работа в режиме реального времени. Измерительная система предыдущего поколения давала возможность отображения информации с разницей до пяти минут от реального времени. Второй внедренный проект называется ИИС «Энергообъект». С ее помощью мы контролируем работу всех котлоагрегатов и турбогенераторов».

По мнению руководства энергокомпании, главное преимущество электронных измерительных систем перед аналоговыми методами мониторинга работы оборудования заключается в быстрой реакции электронных датчиков на возникающие технологические повреждения и иные сбои в работе оборудования станции. К примеру, специалист компании при возникновении внештатной ситуации установит факт отклонения параметра моментально, а не спустя определенное время, когда уже сложно предсказать последствия технологического сбоя. В минимальный временной отрезок у него появляется больше возможностей для принятия верного решения.

Обе системы не ограничиваются какой-либо константной составляющей: они имеют возможность постоянного расширения. Это необходимо для того, чтобы новое оборудование станции, вводимое в эксплуатацию, могло получить новые точки контроля и управляться уже функционирующими информационными измерительными системами.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компания Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит. ﻿В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.