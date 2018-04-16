Игорь Лузанов назначен генеральным директором Бийскэнерго

Бийск, Алтайский край, , 06:07 — REGNUM Генеральным директором Бийскэнерго назначен Игорь Лузанов. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), решение об этом принято единственным акционером общества.

Борис Мещеряков, ранее являвшийся исполнительным директором Бийскэнерго, с 7 апреля вступил в должность директора компании. Игорь Лузанов сохраняет пост директора Алтайского филиала СГК, он будет совмещать обе должности, осуществляя стратегическое управление Бийскэнерго. Борису Мещерякову предстоит отвечать за производственную деятельность и заниматься оперативным управлением компанией.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компания Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит.

В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.