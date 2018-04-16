Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Рубцовска составили в СГК

Рубцовск, Алтайский край, , 06:00 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) по итогам I квартала текущего года определила лидеров и аутсайдеров среди исполнителей коммунальных услуг в Рубцовске. Энергетики ранжировали ТСЖ, ЖСК и управляющие организации по одному, но самому важному в преддверии старта ремонтной программы, критерию — собираемости платежей за полученную тепловую энергию.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, уровень собираемости платежей свыше 90% по итогам января-марта показали ТСЖ «Альянс», ТСЖ «Надежда», ЖСК «Монолит», ТСЖ «Изумруд» и ТСЖ «Октябрьская 159». При этом увеличили уровень собираемости платежей в сравнении с I кварталом прошлого года ТСЖ «Альянс» на 3,9%, ТСЖ «Надежда» на 2,2%.

Что касается управляющих организаций, которые работают с несколькими многоквартирными домами одновременно, то тут лучшими по версии энергетиков являются ООО «УК «Гарант-Сервис», ООО «Куб», ООО «Союз», ООО «Белон плюс» и ООО «Юг». Последнее управляет 68 рубцовскими многоэтажками.

Аутсайдерами по итогам прошедших трех месяцев стали десять исполнителей коммунальных услуг, которые в общей сложности управляют 219 домами в Рубцовске и накопили суммарную задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере 63,1 млн рублей. В их числе ЖК «Комфорт», ТСЖ «Успех», ТСЖ «Родник», ЖСК-1 и ТСЖ «Веста». Так, у ЖК «Комфорт», которое управляет четырьмя домами, уровень собираемости составляет всего 58,8% от начисленных за услуги теплоснабжения средств.

Серьезную задолженность перед ресурсоснабжающей организацией накопила одна из крупнейших управляющих компаний Рубцовска — ООО «УК «Наш дом». Этот исполнитель коммунальных услуг имеет задолженность за тепловую энергию по поданным бухгалтерского учета группы компаний СГК в размере более 34,4 млн рублей. «Наш дом» по сравнению с I кварталом 2017 года значительно снизил уровень собираемости — с 95,7% до 82,2%.

Также в список компаний с низким уровнем собираемости платежей попали ООО «Экспресс Сервис», ООО «Город ОК», ООО «УК «Согласие», ООО «Восход».

"На уровень собираемости платежей, в первую очередь, влияет умение управляющей организации организовать работу с потребителями, — отметил начальник управления теплосбытовой деятельности подразделения СГК в Рубцовске Андрей Михайлов. — Мы, со своей стороны, ведем постоянную работу с недобросовестными управляющими организациями и потребителями-должниками. Это дает результат. Надо понимать, что своевременная оплата за потребленный ресурс поступает на ремонт оборудования и является залогом качественного теплоснабжения в осенне-зимний отопительный сезон. Особенно это актуально сейчас — накануне старта ремонтной кампании».