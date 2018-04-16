Обедневшие и разбогатевшие: доходы алтайских депутатов Госдумы

Барнаул, , 09:06 — REGNUM Информация о доходах депутатов Государственной Думы от Алтайского края за 2017 год свидетельствует о том, что почти все их них из них стали богаче, чем были в 2016 году. Исключение составили только трое из десяти.

Это Виктор Зобнев («Единая Россия»), доход которого по итогам прошлого года составил 6,375 млн рублей, тогда как в 2016 году он задекларировал 7,268 млн рублей. Его супруга стала получать еще меньше — 1,912 млн рублей против 8,379 млн рублей в 2016 году.

Немного уменьшился доход лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. Если в 2017 году он получил 4,53 млн рублей, то в 2016 году у было задекларировано 4,63 млн рублей. Жена по итогам 2017 года получила 10,16 млн рублей (в 2016 году было 10,79 млн рублей).

Больше всех (на несколько миллионов) обеднел сын владелицы компании «Эвалар» Александр Прокопьев. В 2017 году он указал доход 92,7 млн рублей, хотя 2016 году было 98,095 млн рублей. То ли год беднее, то ли повлияли затраты на масштабную информационную кампанию 2017 года, когда в погоне за губернаторскими амбициями были задействованы не только СМИ холдинга Прокопьевых, но и федеральные площадки.

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Из тех, кто существенно увеличил доходы, стоит выделить Наталью Кувшинову («Единая Росия»), которая в 2017 году получила 4,683 млн рублей против 1,368 млн рублей в 2016 году, писателя Сергея Шаргунова (КПРФ), который за 2017 год (в сравнении с 2016 годом) прибавил к доходам более 1 млн рублей (6,622 млн рублей против 5,419 млн рублей) и известного борца с курением Николая Герасименко («Единая Россия»), который задекларировал за 2017 год 8,263 млн рублей, тогда как годом ранее его доход составлял 6,61 млн рублей.

Из открытий — доход жены алтайского депутата Госдумы Ивана Белекова (господин Белеков в 2016 году избран по региональному списку единороссов от Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Томской областей). Если сам депутат в 2017 году заработал чуть более 4,624 млн рублей (около 385 тысяч в месяц), то доход его супруги составил 17 млн 454 911 рублей (1 454 575,93 в месяц и около 48 тысяч рублей за один календарный день). Для сравнения: размер среднемесячной заработной платы в Алтайском крае по итогам 2017 года составил 22 732 рубля, что почти в 17 раз меньше ежемесячного дохода депутата Белекова и в два с лишним раза ниже ежедневного дохода его супруги.

Доход Ивана Белекова в 2016 году составлял 2 915 617 рублей, а супруги — 1 199 123 рублей.