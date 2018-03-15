Телекоммуникационный промышленный кластер создадут в Воронежской области

Воронеж, , 10:09 — REGNUM Промышленный кластер производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи будет создан в Воронежской области на базе АО «Концерн «Созвездие». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 14 марта на совещании в правительстве региона, которое провел врио губернатора Александр Гусев.

Как отмечалось на совещании, Минпромторгом России совместно с правительством Воронежской области и Ассоциацией кластеров и технопарков РФ сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства, правительства области и АО «Концерн «Созвездие», на базе которого будет создан кластер.

Как сообщил гендиректор АО «Концерн «Созвездие» Алексей Бочаров, подготовительную работу по созданию кластера планируется провести до конца 2018 года. В 2019 году кластер производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи должен быть включен в реестр Минпромторга России и начать работу по подготовке и реализации совместных проектов.

Врио губернатора отметил, что, в случае необходимости расширения производственных площадей предприятий кластера, правительство региона готово помочь с получением земельных участков с уже подведенной инженерной инфраструктурой. Также власти готовы помочь предприятиям кластера и в сотрудничестве с вузами региона, а также предприятиями малого бизнеса. Как отмечалось, предпочтение будет отдано именно местным поставщикам и специалистам.

На совещании также обсуждались и производственные планы АО «Концерн «Созвездие» на 2018 год. В частности, отмечалось, что на предприятиях концерна планируется увеличение объема выпускаемой высокотехнологичной продукции, в том числе — гражданского профиля.

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками. До 2020 года в войска должно поступить 40 комплектов системы. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии». В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.