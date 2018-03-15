В Удмуртии переехать из аварийного жилья не могут 82 человека

Ижевск, , 10:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 марта 2018 года 82 человека не получили жилье по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Такие данные содержатся в отчете, представленным регионом, в Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным отчета, нуждающиеся не смогли переехать по причинам, предусмотренным частью 14 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ, — в связи со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания собственника, наличием судебного спора о выселении гражданина или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения.

Площадь аварийного фонда, где проживают 82 человека, составляет 959,4 кв метра.

При этом мероприятия этапов 2015—2016 и 2016−2017 годов региональной адресной программы Удмуртии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признаны завершенными в полном объеме.

По решению Фонда, республике необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на завершение расселения граждан. О выполнении соответствующих необходимых мероприятий Удмуртия должна предоставлять в Фонд ежеквартальный отчет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, адресная региональная программа переселения, в рамках реализации которой новые квартиры получили жители домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, завершилась 1 сентября 2017 года. На момент завершения показатель выполнения работ составлял 94,3% — в сроки выполнения программы не уложились Глазовский и Завьяловский районы республики, а также город Глазов.

26 декабря в Глазове был сдан в эксплуатацию последний дом. Всего в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в 2013—2017 годы было переселено 8593 человека. Общие расходы по программе составили 3,1 млрд рублей. Расселено 683 многоквартирных дома общей площадью 106,4 тыс. кв. метров.

При этом глава Удмуртии Александр Бречалов отмечал, что к построенному в рамках программы жилью «было около тысячи замечаний». По его словам, к середине 2018 года будет проведена работа по устранению замечаний как минимум в 7 домах, расположенных в Малопургинском районе, и 5 домах в Ижевске.

Кроме того, остаются нерешенными вопросы наличия большого объема аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Соответствующий реестр включает 737 аварийных домов общей площадью более 94 тыс. кв метров. Количество помещений, включенных в аварийный жилищный фонд — 2668, в них проживают более 6 тыс. человек.

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