Нефть — «бочка раздора»

Москва, , 09:52 — REGNUM Российский рынок пока слабо затронула истерика «английского пуделя» в СМИ, как не задела и инвесторов на глобальных площадках, а черное золото продолжает оставаться основным индикатором настроений иностранных хедж-фондов, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

«Нефть в последние дни торгуется в умеренно-нейтральной зоне, несмотря на свежий обзор EIA, который вновь акцентировал внимание на угрозе высоких темпов добычи в США, что подтверждает предыдущие прогнозы», — отметил эксперт.

Можно отметить продолжение консолидации в диапазоне 64−66 долларов за баррель при слабом негативном фоне в отрасли.

«Вокруг оптимальной цены на сырье разгораются споры в рамках ОПЕК. Иран считает, что нужно стремиться к отметке $60, чтобы умерить пыл американских производителей, но его вес в поставках невелик, а бюджет Саудовской Аравии сверстан, опираясь на отметку $70, хотя и там приходится идти на уступки, чтобы сохранить свою долю рынка», — пояснил Григоренко.

Для России ОПЕК изменил прогноз по добыче в сторону увеличения предложения до 11 млн баррелей в сутки, что привлечет дополнительные средства в отрасль и бюджет, но эти же цифры говорят о том, что организация видит туманное будущее сделки 2017 года в конце 2018-го.

По его мнению, год может закончиться пересмотром договоренностей, и новая сделка будет более точно отражать интересы участников.

«16 марта ожидается небольшой технический отскок по котировкам и цена на нефть будет оставаться в диапазоне 64−64,80 доллара за баррель. Перекладывание активов и реакция на возможные действия России и Англии добавят неопределенности, но не приведут к серьезным движениям», — полагает эксперт.

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