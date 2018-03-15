Лондон не вывел рубль из равновесия

Москва, , 09:42 — REGNUM В ходе сессии 4 марта рубль уверенно снизился против иностранных валют, хотя в моменте коснулся двухнедельного минимума на уровне 57,25 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По его мнению, главным драйвером ослабления позиций рубля послужило ухудшение отношений России с Британией, да и в целом общий фон не располагал к покупкам рисковых активов, к коим относится наша валюта. По итогам дня доллар закрылся над психологической отметкой 57 рублей впервые за месяц.

«Относительное спокойствие на российском рынке нарушил Лондон, который решил выдворить из страны 23 российских дипломата, заморозить ряд активов, а также принять другие, «секретные» меры в отношении Москвы.

Стоит отметить, что на агрессивную позицию британского премьера более болезненно отреагировал не рубль, а фондовые индексы и акции госкомпаний, которые резко обвалились», — пояснил эксперт.

Тем временем российская валюта попала под давление вместе со своими коллегами по развивающемуся сегменту на нестабильном отношении к риску, а Мэй добавила негатива. Более ощутимую реакцию со стороны валюты мы увидим в случае эскалации российско-британского конфликта, за развитием которого будут пристально следить отечественные и иностранные инвесторы в активы РФ.

«То, что происходит на рынке нефти, также не добавляет оптимизма рублю. Котировки никак не могут показать внятное восстановление, оставаясь во власти опасений по поводу роста добычи в Штатах. Вчерашний отчет минэнерго США вызвал у Brent противоречивые чувства и поначалу отправил цены к минимумам в районе отметки $64», — отметил Ковалев.

Запасы сырой нефти резко увеличились, тогда как запасы нефтепродуктов сильно рухнули, приведя рынок в замешательство. Ситуация в сырьевом сегменте остается нестабильной и также во многом зависит от динамики интереса к риску. Так что с этого фронта рублю сейчас не приходится рассчитывать на значимую поддержку.

«Сегодня, 15 марта, в России стартует налоговый период, присутствие которого валюта начнет ощущать на следующей неделе. Доллар с утра торгуется с понижением в парах с основными валютами, нефть пытается восстановиться.

В этих условиях рубль может начать сегодняшнюю сессию с восстановления и попыток возвращения доллара под отметку 57 рублей», — считает эксперт.

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