Портам и железным дорогам Дальнего Востока необходима модернизация

Хабаровск, , 09:54 — REGNUM Портовики и железнодорожники Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях роста грузооборота. На Сахалине угольщики встревожены возможными массовыми сокращениями в условиях «перешивки» железнодорожной колеи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Межрегиональный координационный совет, в котором приняли участие портовики и железнодорожники Хабаровского края, Сахалина, Амурской области, прошел в режиме селекторного совещания. Участие в мероприятии приняли также представители органов власти, собственники подвижного состава, грузоотправители, операторы морских терминалов.

Среднесуточная экспортная выгрузка ДВЖД в последние 10 лет выросла в два раза и составляет сегодня 4 тыс. вагонов.

Благодаря развитию Восточного полигона с 2012 года на ДВЖД достигнут рост пропускных способностей на 23 млн тонн по Транссибу и на 8 млн тонн по БАМу.

Между тем участники координационного совета пришли к выводу, что только лишь развитие железнодорожной инфраструктуры не способно решить всех задач по обеспечению существующих и перспективных потребностей грузовладельцев.

Потребности не соответствуют возможностям

Дисбаланс между растущими объемами погрузки и необеспечением выгрузки в морских портах виден уже невооруженным глазом. Это оказывает негативное влияние на работу как ДВЖД, так и всего Восточного полигона в целом.

Например, это приводит к необходимости отставления от движения поездов, к сбоям в обеспечении продвижения грузов.

Главная причина возникшей ситуации — аномально сложные погодные условия и сопутствующие этому технические и технологические проблемы. Проще говоря, многочисленные дальневосточные порты, строившиеся ещё в советское время, не способны противостоять сложным климатическим условиям Дальнего Востока и не могут отвечать современным требованиям.

Каждую зиму целые железнодорожные составы с замороженным в камень углем вынужденно простаивают на путях, тормозя работу железной дороги да и всего региона, целом.

«Значительные резервы повышения объемов выгрузки в портах имеются в совершенствовании технологии на всех этапах перевозки», — подчеркнул начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Переспорить природу? Можно.

Но не всё так печально. На Дальнем Востоке и есть, и строятся морские терминалы, которые благодаря современным технологиям способны переспорить суровую дальневосточную природу.

Один из них — угольный терминал АО «Дальтрансуголь», СУЭК, стал единственным портом, не получившим ни одного нарекания от железнодорожников в ходе Координационного совета. С этим портом нет проблем, там не бывает простоев и задержек поездов. А всё благодаря современным технологиям и модернизации производства.

«Проведенная в течение нескольких лет модернизация производства позволила нам принимать поезда без ограничений. У нас нет проблемы замороженных вагонов с углем, порт работает круглый год в штатном режиме, за исключением дней, когда штормовая погода не позволяет эксплуатировать оборудование и принимать суда», — сказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

Для того чтобы выгружать вагоны с замороженным углем, здесь применяют самоходные резательные комплексы (СМРК) — разработка портовых инженеров, а также — инфракрасные размораживатели, новейшие дробильно-резательные машины, спрятанные глубоко в подземные бункеры (чтобы не пылили), и многое другое.

Рядом строится еще один крупный угольный терминал компании «Колмар», который также будет оснащен современным оборудованием и не станет зависеть от капризов погоды.

Еще одна крупная российская компания — РУСАЛ — намерена построить в Ванино морской специализированный портовый комплекс, в котором также будут применены современные технологии, позволяющие не обращать внимания на погодные аномалии Крайнего Севера.

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Угольщики Сахалина боятся остаться без работы из-за модернизации железной дороги

600 горняков Сахалина могут лишиться работы в связи с «перешивкой» железнодорожного полотна, которую ведет РЖД, а жители Сахалина боятся остаться без продуктов на три летних месяца.

Наиболее кризисная ситуация складывается в угледобывающей компании «Горняк-1». Летом 2018 года железная дорога на Сахалине будет остановлена на три месяца. В 2019 году — еще на три летних месяца. Горняки островного региона утверждают: для них это может стать крахом.

«Если железная дорога не будет работать три месяца, а за два года шесть месяцев, то мы вынуждены будем останавливать работу и сокращать людей», — сказал генеральный директор ООО «Горняк-1» Алексей Цмоканич на коллегии министерства ЖКХ 14 марта.

Перешивка железной дороги на Сахалине, с тем, чтобы привести её в соответствие с федеральной сетью железных дорог, может оказаться тяжким испытанием для всего островного региона. Так, власти Сахалина уже прогнозируют летнее удорожание продуктов питания на островах в связи с остановкой движения поездов — пока еще до 70% продуктов питания Сахалин завозит с материка.

ОАО РЖД объявило конвенцию на погрузку грузов в адрес станций Сахалина. Согласно документу, уже с 15 апреля 2018 года будет прекращена отгрузка грузов на Сахалин с материка. Сахалин одного только продовольствия недосчитается порядка 80 тыс. тонн. А еще с материка завозят мебель, бытовую химию, лекарства, одежду, прочие товары. В региональных министерствах заведомо прогнозируют рост цен на все, особенно на продовольствие. Конечно, то, что можно хранить, завезут по максимуму заранее. Часть продовольствия Сахалин уже способен производить самостоятельно — мясо, кур, яйцо, молоко, овощи. Но собственное производство пока не способно обеспечить потребности всего региона.

Железнодорожники успокоили: необходимое количество товаров можно завозить через порт Холмска (паромная переправа), там, как обещают, проблем с выгрузкой вагонов быть не должно.

Сама конвенция, по словам железнодорожников, еще не утверждена Москвой. Окончательное решение будет принято на совещании при участии всех заинтересованных сторон, включая губернатора Сахалина, 21 марта.

Опасаются перебоев с поставками и сахалинские аграрии — с материка на остров завозятся удобрения и корма для скота.

Из-за перебоев с движением поездов 12 марта в Холмском районе был введен режим ЧС — из-за нарушения графика поставки вагонов угольщики не смогли завезти в муниципалитет нормативный запас топлива.

Главного инженера ДВЖД по Сахалину Андрея Золотых заслушали в областной думе. По его словам, ситуация на Сахалинской железной дороге очень сложная: изношен локомотивный парк, в 2020 году выходит срок эксплуатации тележек узкой колеи.

На реконструкцию сахалинской дороги выделена огромная сумма в 17 млрд рублей.

Железнодорожники, впрочем, обещают, что совсем без жд-сообщения Сахалин не оставят — хозяйственные поезда в 2018 году будут ходить, частично будут оставлены еще несколько маршрутов. Как переживет остров масштабную и, бесспорно, жизненно необходимую реконструкцию — увидим уже летом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 17 лет Россия увеличила мощность своих морских портов в три раза. Необходимость развития железных дорог и портов ДФО особо подчеркнул глава государства Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

2017 год порты ДФО завершили пусть и с умеренным, но ростом — он составил 3,3% и достиг 191,7 млн рублей. Примечательно, что лучше всего «росли» маленькие порты, а вот гиганты, как действующие, так и строящиеся, нуждаются в увеличении пропускной способности железной дороги.