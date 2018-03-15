Дагестан выбился в лидеры по доходам населения

Махачкала, , 09:32 — REGNUM В 2017 году жители Дагестана имели средний денежный доход больше своих соседей по Северо-Кавказскому округу. Согласно данным территориального управления службы госстатистики, средний размер денежных доходов в республике достиг 29 804,7 рубля, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 5,4%.

Почти на шесть тысяч рублей меньше получают в среднем жители Ставрополья — 23 159,9 рубля. Немногим более 22 тыс. рублей составляет уровень средних доходов в Чечне и Северной Осетии.

Хуже всего ситуация с доходами в Карачаево-Черкесии и Ингушетии, где их сумма в 2017 году составила — 17 261,3 и 15 757,9 рубля соответственно. Но и в этих республиках в течение года был зафиксирован хоть небольшой, но все же рост — от 2,3 до 5,1% соответственно.

Единственной республикой СКФО, в которой за 2017 год доходы граждан не увеличились, оказалась Чечня. Здесь показатель денежных доходов — 22 792,6 рубля, что в процентном отношении к 2016 году составило 99,9%.

Что касается реальных денежных доходов с учетом расходов, то они выросли лишь в трех республиках Северного Кавказа — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. В остальных четырех регионах СКФО произошло их падение по сравнению с 2016 годом.

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В среднем же по округу в 2017 году денежные доходы населения достигли 24 348 рублей, что на 2,5% выше, чем в 2016 году, когда это показатель составлял 23 749 рублей.

Если говорить о средней заработной плате в регионах, то здесь лидером стал Ставропольский край, где этот показатель составил 26 892,2 рубля. В Северной Осетии в 2017 году получали 24 135.7 рубля, в Чечне — 23 170,8, в Карачаево-Черкесии — 22 938,7, в Кабардино-Балкарии — 22 242,2, в Ингушетии — 22 085,3.

На последнем месте по размеру средней заработной платы оказался Дагестан — 21 767,6 рубля. Причем во всех субъектах СКФО произошел рост размеров среднего заработка — от 2,4% в Ингушетии до 6,3% на Ставрополье.

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Как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП в России по итогам 9 месяцев 2017 года составил 1,6%, промышленное производство за 11 месяцев выросло на 1,2%, инфляция выросла всего на 3,8%. Эксперты признали итоги года вполне позитивными, однако отметив, что общую картину портят показатели реальных доходов, которые снизились в годовом исчислении на 1,4%. Этот процесс объяснили тем, что очень медленно растут реальные зарплаты и слабую динамику роста показывают розничные продажи — всего 0,8%.