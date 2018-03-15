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Юань значительно укрепился к доллару с начала недели

Экономика

Курс валюты Поднебесной составил 6,3141 юаней за доллар США 15 марта

Пекин, 15 марта 2018, 09:24 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты значительно укрепился с начала недели, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Курс валюты Поднебесной составил 6,3141 юаней за доллар США 15 марта, что демонстрирует значительный рост в сравнении с курсом 9 марта. За эти дни юань укрепился на 310 базисных пунктов.

Однако, укреплению предшествовало значительно ослабление на 212 пунктов, что, в целом говорит о том, что юань колеблется вокруг занятой им позиции, несмотря на то, что амплитуда колебаний достаточно высока.

Отметим также, что 1 марта курс юаня составлял 6,3352 юаня за доллар США, что также укладывается в его нынешние пределы колебаний. Кроме того, нынешние позиции юань завоевал спустя два месяца мощного укрепления, начатые еще в ноябре 2017 года, за которые он набрал более 3 тыс. базисных пунктов.

Напомним, что в Китае с 2015 года проходит масштабная экономико-финансовая реформа, целью которой, в том числе, является и уточнение принципов расчета курса национальной валюты КНР.

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