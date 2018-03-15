Украинский гидрометеорологический центр уличили в майнинге биткоинов

Киев, , 09:10 — REGNUM На официальном сайте украинского гидрометеорологического центра обнаружили программный код для добычи (майнинга) биткоинов, сообщает 14 марта УНИАН.

Согласно сообщению, в код сайта была внедрена программа CoinHive, которая использует мощности посетителей сайта для того, чтобы добывать биткоины. При этом код вредоносной программы можно было увидеть прямо на сайте в HTML-коде, который виден всем желающим.

Официальных сообщений от украинского гидрометеорологического центра не поступало. Пока что неизвестно, был ли вредоносный код специально внедрен специалистами сайта или это сделали хакеры.

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Напомним, ранее в Сарове Нижегородской области были задержаны двое сотрудников закрытого ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Один из наиболее мощных компьютеров России сотрудники пытались использовать для майнинга биткоинов.

Чтобы начать нелегальный заработок, работники ядерного центра подключили суперкомпьютер к интернету. Естественно, что информация об этом сразу была передана в Федеральную службу безопасности (ФСБ). На данный момент оба сотрудника находятся под подпиской о невыезде.

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