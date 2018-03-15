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Заммэра Москвы озвучил планы по строительству дорог на ближайшие три года

Экономика

До 2021 года в столице будет построено 271 км дорог и 58 мостов

Москва, 15 марта 2018, 09:08 — REGNUM  Планы столичных властей по строительству дорог на ближайшие три года озвучил 14 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время лекции для студентов МГСУ.

«2018−2020 гг. мы планируем 271 км дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад плюс 31 пешеходный переход», — цитирует Хуснуллина агентство «Москва».

Он добавил, что по темпам дорожного строительства Москва опережает многие мировые столицы, уступая по данному показателю только китайским городам Пекину и Шанхаю.

Также в ближайших планах Москвы — строительство 126 км путей метро, 55 станций метро и шесть электродепо. Хуснуллин сообщил, что до конца марта в столице откроются три станции Люблинско-Дмитровской линии — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Как сообщало ИА REGNUM, полностью строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется завершить к 2022 году. Запуск линии в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно отдельными участками.

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