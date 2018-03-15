Ростовский банк «Кредит Экспресс» остался без лицензии

Москва, , 09:05 — REGNUM Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Кредит Экспресс» (г. Ростов-на-Дону), сообщается на сайте регулятора.

Решения принято в связи с тем, что работе банка «Кредит Экспресс» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, регулятором выявлено существенное снижение размера собственных средств кредитной организации, что создает грозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

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Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении КБ «Кредит Экспресс» меры надзорного реагирования, но руководство банка не предприняло действенные меры по нормализации работы.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов ростовский банк «Кредит Экспресс» занимал 372 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России со 2 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Алжан» (г. Махачкала).

Напомним, с начала 2018 года отозваны лицензии у девяти российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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