В «Газпроме» подтвердили готовность «Нафтогаза» начать переговоры

Москва, , 08:31 — REGNUM «Газпром» и «Нафтогаз Украины» готовы начать переговоры в рамках процедуры «расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, переговоры пройдут в ближайшие дня. Российская компания получила уведомление от украинской о готовности начать переговоры.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания не согласна разрывать контракты и проинформирует об этом «Газпром» в ходе встречи. Со своей стороны «Нафтогаз» рассчитывает обсудить выполнение решений Стокгольмского арбитража.

Также стороны обсудят предложение «Нафтогаза» о пересмотре транзитного тарифа, говорится в сообщении пресс-службы украинской компании.

Согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Тем не менее, учтя ранее присужденную в пользу «Газпрома» сумму по контракту на поставку, был произведен зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Газпром» 1 марта вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа, а 6 марта подал апелляцию на решение арбитража. Председатель правления компании российской корпорации Алексей Миллер заявил, что «Газпром» начнет расторжение контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит энергоносителя.

Отметим, что договоры от 2009 года не предусматривают возможности одностороннего расторжения соглашения: стороны обязаны «стремиться разрешать между собой все споры и разногласия […] путем переговоров».

В случае с контрактом на транзит компаниям отводится 45 дней на попытку найти компромиссное решение, в контракте на поставки газа — 30 дней. Если стороны не смогут договориться, право вынести окончательное решение в споре передается Стокгольмскому арбитражу.