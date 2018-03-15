Самое дорогое жильё в ПФО в Нижегородской области и Татарии

Нижний Новгород, , 08:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе самая высокая среднерыночная цена квадратного метра во втором квартале 2018 года зафиксирована в Нижегородской области — 46 774 рубля и в Татарии — 39 621 рубль. Данные показатели установлены Минстроем РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом из двух регионов — ценовых «лидеров» чаще всего к ипотеке обращаются в Татарии. В республике, по данным ЦБ РФ, на начало февраля 2018 года было оформлено больше всех жилищных кредитов в округе — 3 216. А вот Нижегородская область лишь на пятом месте (1 648 ипотек) после Башкирии — 3 101, Самарской области — 1 875 и Пермского края — 1 655. Во всех регионах ПФО в 2018 году средневзвешенная ставка кредитования ниже 10%.

Возвращаясь к средней стоимости квадратного метра отметим, что третье место по дороговизне жилья досталось Башкирии — 39 030 рублей. Следом за ней идёт Пермский край — 38 324 рубля, Удмуртия — 37 469 рублей, Самарская область — 36 674 рубля. Дорогое жильё и в Мордовии — 35 387 рублей, Кировской области — 34 876 рублей. В списке «середнячков» — Пензенская область — 33 115 рублей и Ульяновская область — 32 698 рублей.

В тройке самых доступных по стоимости жилья в ПФО оказались Саратовская область — 30 тыс. рублей за кв. м, Чувашия — 32 197 рублей и Оренбургская область — 32 554 рубля. Марий Эл ненамного «отстала» от последней, здесь стоимость «квадрата» оценивается на уровне 32 557 рублей.

По данным Росстата, за четвёртый квартал 2017 года в ПФО средняя цена одного кв. м общей площади на рынке вторичного жилья составляла 44 929,76 рубля, а первичного — 44 526,61 рубля. При этом самая высокая цена на новостройки была всё также в Нижегородской области — 59 711,22 рубля и Татарии — 55 906,09 рубля. На вторичном рынке лидировали эти же регионы — 61 155,39 и 55 640,66 рубля, соответственно.

Напомним, при рыночной ставке в Татарии почти в 40 тыс. рублей за «квадрат» выкупная цена при расселении аварийного фонда составляет чуть более 11 тыс. рублей. Данный показатель установлен почти семь лет назад и с тех пор не менялся, что вызвало массовые протесты у жителей. На митингах собственники аварийного фонда говорят о том, что, если они согласятся на предлагаемую выкупную цену, то другого благоустроенного жилья на полученные деньги приобрести не смогут. Республиканские власти, в свою очередь, кивают на действующее законодательство и разводят руками, намекая, что не могут поднять размер выкупной цены. В безвыходной ситуации на сегодня оказались пенсионеры, одинокие мамы и многодетные семьи моногородов Зеленодольска и Чистополя.

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