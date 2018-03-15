Эксперт НАТО: Производство нефти в Венесуэле упало до отметки 1950 года

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Американский эксперт в области нефтяной промышленности Франсиско Мональди заявил, что производство нефти в Венесуэле выходит из-под контроля. Об этом он пишет в своем аналитическом докладе «Коллапс венесуэльской нефтяной промышленности и ее глобальные последствия».

Снижение выработки государственной нефтегазовой компании PDVSA наблюдается стабильно в последние три года. В 2015 году в стране добывалось в среднем 2 654 000 баррелей в день; в 2016-м — 2 373 000.

В 2017 году этот показатель достиг отметки 2 072 000 баррелей в день, а к февралю 2018-го упал еще на 500 тысяч баррелей. По словам Мональди, такие низкие показатели производства нефти в этой стране были в 1950 году.

Эти данные опубликованы в докладе Мональди. Текст доклада содержится на официальном сайте организации Atlantic Council, американского неправительственного аналитического центра в области международных отношений, обеспечивающего и обслуживающего идеологию развития НАТО.

В тексте автор приводит факторы падения экономики Венесуэлы и дает краткосрочные и долгосрочные сценарии развития дефолта.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций против Венесуэлы. Это отразилось на работе государственного сектора экономики южноамериканской страны и на показателях компании PDVSA. Указ Трампа запретил совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и PDVSA.