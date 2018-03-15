В Москве пока не будет льготной ипотеки по реновации

Москва, 15 марта 2018, 08:05 — REGNUM Власти Москвы пока не планирует разрабатывать льготную ипотеку по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщается на сайте департамента.
По его словам, такое решение связано с ситуацией в экономике.
Ставки Центробанка РФ из года в год падают, а количество ипотечных кредитов увеличивается, поэтому льготная ипотека не разрабатывается, пояснил Хуснуллин.
«А брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — уточнил он.
Но он напомнил, что разработано и утверждено положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров по программе реновации.
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При этом глава департамента не исключил, что условия льготной ипотеки при покупке дополнительных площадей переселенцами в рамках программы реновации могут разработать к середине 2018 года.
Ранее Хуснуллин заявлял, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.
Напомним, в апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение столичному комплексу градостроительной политики и строительства разработать механизм введения льготной ипотеки для тех владельцев квартир в сносимых пятиэтажках, которые захотят увеличить площадь жилья.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Москве началось заселение первой новостройки в рамках реализации программы реновации. В 19-этажный дом на 5-й Парковой улице стали переезжать жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина.
Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тыс. домов общей площадью около 16 млн кв. метров, в них расположены 350 тыс. квартир и проживает 1 млн человек.
Утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.
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