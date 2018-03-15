Молоку из Белоруссии снова не закрыли путь на российский рынок

Москва, , 07:54 — REGNUM Россельхознадзор не стал запрещать ввоз в Россию молочной продукции из Белоруссии. Напомним, запретительные меры предполагалось ввести с 15 марта. Однако решение в третий раз было отложено. При этом основания для такого решения уточняются.

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Как пояснили ведомстве, Россельхознадзор намерен провести «инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет выполнения российских норм и требований». Уточняется, что проверки будут проведены уже на будущей неделе.

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ужесточит меры против поставок некачественного молока из Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки в Россию белорусской молочной продукции Россельхознадзор планировал ввести ещё с 26 февраля. Речь шла о запрете на ввоз молока и сливок, а также сыворотки, наливом и сухих, а также молока и сливок концентрированных, консервированных и сгущённых, и концентрата сывороточного и молочного белка. Позднее данное решение было отложено до 6 марта, а затем — до 15 марта.

Причиной возможного запрета являются участившиеся случаи обнаружения в молочной продукции из Белоруссии опасных веществ и антибиотиков.

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Напомним, в середине января 2018 года Россельхознадзор из-за обнаружения в продукции антибиотиков взял под усиленный лабораторный контроль четыре белорусских предприятия. Нарушения качественного состава сотрудники ведомства выявили ещё на девяти белорусских предприятиях.

С конца января 2018 года были введены ограничения на поставки в Россию продукции белорусской компании «Бабушкина крынка». В сухом молоке, поставляемом компанией, был обнаружен антибактериальный препарат «Норфлоксацин».

В Россельхознадзоре в начале марта 2018 года отметили, что поставки фальсифицированной молочной продукции из Белоруссии приобрели системный характер. Буквально на днях были выявлены новые случаи поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В частности, в сухом молоке двух предприятий содержался тетрациклин, в суре третьей компании был обнаружен натамицин.