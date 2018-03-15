Продавец игрушек Toys «R» Us покидает американский и британский рынок

Трентон, США, , 07:42 — REGNUM Руководство компании Toys «R» Us уведомило своих сотрудников о необходимости закрытия или продажи всех магазинов ритейлера на территории США, сообщил эксперт в области индустрии игрушек Джон Сильвер. Об этом пишет газета El Financiero.

Сильвер присутствовал на телефонной конференции, проводимой руководителем компании Дэвидом Брэндоном 14 марта. По его словам, Брэндон заявил, что, возможно, компания закроет свои торговые точки и в в других странах — во Франции, Испании, Польше и Австралии.

Официальные представители компании Toys «R» Us, которая базируется в Уэйне (штат Нью-Джерси) и имеет в своем штате 30 тысяч сотрудников, отказались комментировать это сообщение.

Канал BBC сообщил о намерении ритейлера закрыть торговые точки в Великобритании в ближайшие шесть недель. Закрытие ста магазинов приведет к увольнению трех тысяч сотрудников. Toys «R» Us имеет долг в 300 млн фунтов стерлингов.

Компания с 70-летней историей не смогла конкурировать на интернет-рынке с такими крупными сетями как Amazon и Walmart. В сентябре 2017 Toys «R» Us объявила о своем банкротстве, и тогда появилась информация о возможном закрытии 800 ее магазинов на территории США. Банкротство ритейлера отразилось на некоторых ее поставщиках, в частности, на американском производителе игрушек Mattel y Hasbro.