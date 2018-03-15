Обратный эффект санкций: поток туристов из США в Россию вырос на четверть

Москва, , 07:27 — REGNUM Граждане США, несмотря на проводимую в стране антироссийскую пропаганду, охотно едут в Россию. Так, за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25%. Такие данные озвучил глава Ростуризма Олег Сафонов.

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По его словам, западная антироссийская пропагандистская компания, напротив, подхлестнула интерес иностранных туристов к России и работает на увеличение въездных потоков в РФ.

«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — цитируют «Известия» слова руководителя ведомства.

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«Из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о нашей стране у них (туристов из США — прим. ИА REGNUM ) занижен порог ожиданий, поэтому получается «WOW-эффект». Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены», — добавил Сафонов.

Он также отметил, что к 2020 году ожидается увеличение въездного турпотока на 20−25%.

«Мы открываем офис в Индии — это очень перспективное направление, сулящее существенный приток туристов. В США открываем пять офисов — в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке», — сказал чиновник.

Всего же, по его словам, с 2000 по 2017 год число туристов, приезжающих в Россию из-за рубежа, выросло на 123%.

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США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

Напомним, в 2014 году после событий на Украине — вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе — Евросоюз и США ввели санкции против России. В январе 2018 года Вашингтон расширил ранее введённые ограничения. В чёрный список США был включён ещё 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний. В частности, санкции были введены в отношении заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгения Грабчака, главы «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года гражданам Соединённых Штатов было рекомендовано не ездить в Россию. О нежелательности посещения этой страны заявил Госдеп США. Россия оказалась в одном списке с Нигером, Чадом, Пакистаном, Гондурасом и Турцией. Это третья группа стран, в которых уровень терроризма и агрессии настолько высок, что ездить туда не стоит. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такие заявления Госдепа США попыткой американских властей скрыть от своих граждан действительную ситуацию и отношение к ним в России.

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