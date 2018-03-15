Нефть ждет новых драйверов

Москва, , 07:25 — REGNUM Торги по нефти завершились 14 марта в небольшом плюсе. Падение стоимости Brent до 64,05 наблюдалось на американской сессии после выхода еженедельных данных минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 6,3 млн баррелей (прогноз был — 0,5 млн баррелей), дистиллятов — на 4,4 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн. баррелей).

Добыча нефти в США за неделю выросла на 12 тыс. баррелей в сутки, до 10,381 млн баррелей.

К закрытию дня цена восстановилась до $64,80 на фоне общего ослабления американской валюты.

Сегодня, 15 марта, цена остается торговаться в боковом коридоре $63 — $66. Со вчерашнего дня ничего не изменилось.

Из-за роста запасов и добычи нефти ожидается в ближайшие дни прорыв уровня $63. От падения цен на нефть временно будет сдерживать дешевеющий доллар.

Напомним, 14 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,38%, до $64,89 за баррель, WTI — на 0,44%, до $60,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,65 за баррель.

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