Рубль пытается пережить негативные новости

Москва, , 07:21 — REGNUM Рубль завершил торговую сессию 14 марта в минусе к доллару, евро и фунту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Торги открылись снижением по рублёвым парам на фоне восстановления цен на Brent до $66,18.

Дополнительную поддержку рубль получил от аукционов Минфина РФ, на которых ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей при спросе 83,0 млрд рублей.

На американской сессии российская валюта растеряла всю дневную прибыль и ушла в минус на фоне падения цен на нефть, ухудшения российско-британских отношений, а также бегства в защитные активы.

Глава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать и страны 23 российских дипломата.

По данным минэнерго США, запасы нефти и её добычи в стране увеличились, запасы бензина и дистиллятов — сократились.

Инвесторы уходили в защитные активы на фоне усиления обеспокоенности по поводу торговых войн после новостей, что президент Трамп рассматривает возможность введения тарифов на китайский импорт в размере до $60 млрд.

Сегодня, 15 марта, с открытия Мосбиржи ожидается укрепление рубля к иностранным валютам ан фоне общего ослабления доллара в Азии, а также роста цен на нефть. Во второй половине торгов ожидается укрепление доллара с 56,96 до 57,36 руб., евро — с 70,60 до 71,05 руб.

Напомним, 14 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10 коп. (+0,18%), до 57,12 руб., курс евро — на 2 коп. (+0,03%), до 70,68 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-3,03%), евро/рубль — 407,0 млн евро (-12,16%).

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