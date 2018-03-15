«Дедушка русской химии» проиграл банкроту «Татфондбанку» почти 60 миллионов

Казань, , 06:48 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск обанкроченного «Татфондбанка» к химическому заводу, учреждённому министерством земельных и имущественных отношений РТ в 1994 году в Менделеевске. С АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» взыщут 59 998 000 рублей. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан банком, в котором на момент отзыва лицензии доля республики превышала 40%, 12 декабря 2017 года. Рассмотрение иска по взысканию долга, неустойки и пени было отложено «в связи с ведением переговоров по урегулированию спора», но, судя потому, что решение вынесено в пользу истца, договориться не удалось.

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Химический завод ведёт свою историю с 1868 года и назван в честь русского химика, так как именно на этом предприятии была «экспериментальная база отечественной и мировой химической науки». Среди производимой заводом продукции на сегодня не только основная, но и фармацевтические субстанции, пищевые добавки и реактивы, строительные материалы. С 1922 года завод носит имя выдающегося инженера-химика Льва Карпова. Казанские СМИ зачастую называют старейший завод — дедушкой русской химии.

В иске «Татфондбанка» кроме АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» соответчиком выступает АО «Полибиохим» из Менделеевска, которое с октября 2015 года в уставном капитале завода имеет долю в 81,4%. Учредителями АО «Полибиохима» являются два юрлица — ООО «Инвест-Ресурс» и ООО «Дельта», в числе владельцев одного из которых числится сын мэра Казани.

По данным из открытых источников, АО «Полибиохим» является учредителем ещё восьми компаний, одна из которых числится в списке аффилированных лиц менделеевского завода с даты своего создания — апреля 2017 года.

Отметим, АО «Полибиохим» в конце декабря 2017 года также проиграла иск ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» из Нижнекамска о признании договора займа от декабря 2016 года незаключённым, в котором АО выступало займодавцом. ПАО «Татфондбанк» выступало третьим лицом без самостоятельных требований, а сумма заявлялась чуть более 85,25 млн рублей.