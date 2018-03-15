На Сахалине, в Якутии и Приморье один из самых дорогих в РФ кв метр жилья

Южно-Сахалинск, , 04:40 — REGNUM Сахалинская область снова оказалась на третьем месте по средней стоимости жилья, в очередной раз продемонстрировав повышение цены квадратного метра. Его рыночная стоимость за первый квартал выросла на 3,6 тыс. рублей и достигла 63 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот показатель ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и выше, чем во всех остальных субъектах страны.

Читайте также: Сахалин вошел в тройку регионов с самым дорогим жильем в России

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах России утвердило Министерство строительства страны. Определённые ведомством цены, как предполагается, будут действовать в субъектах во втором квартале 2018 года.

В список регионов, где стоимость жилья оказалась самой высокой, попали три дальневосточных. На третьем месте в федеральном списке Сахалин, где стоимость квадрата выросла с 59,4 тыс. рублей в первом квартале до 63 тыс. во втором. Шестое место у Приморья, где метр в среднем стоит 53,1 тыс. рублей, на восьмом — Якутия (52,9 тыс.).

Читайте также: Самую дорогую квартиру на Дальнем Востоке выставили на продажу в Хабаровске

Отметим, что установленные Минстроем расценки одного квадратного метра жилья в регионах РФ будут использоваться для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин не впервые замыкает тройку регионов-лидеров по цене квадратного метра жилья. По установленным Минстроем РФ нормативам на I квартал 2018 года стоимость одного квадратного метра жилья в Сахалинской области в среднем составляла 59,4 тыс. рублей.

Напомним, самая дорога квартира при этом продаётся не на Сахалине, а в Хабаровске — 4-комнатная в новостройке в центре города, без ремонта стоит 27 млн рублей. На втором месте Владивосток, где за 4-комнатный двухэтажный пентхаус с дизайном интерьера в модном стиле «лофт» просят 24 млн рублей. Третья позиция у Южно-Сахалинска, в котором 4-комнатный пентхаус на 16-м этаже новостройки в центре, без ремонта предлагают купить за 22 млн рублей.