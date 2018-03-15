Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Турцией превышают $20 млрд

Баку, , 01:23 — REGNUM Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией превышает $20 млрд, заявил президент Ильхам Алиев 14 марта в ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в Баку.

«Турция в Азербайджан и Азербайджан в Турцию вложили более $10 млрд инвестиций. Эти вложения продолжаются и достигнут еще большей отметки», — сказал Алиев.

Он также отметил, что страны имеют положительный результат в сфере экономических отношений, что привело к росту товарооборота в 2017 году.

«В этом году мы вместе отметим сдачу в эксплуатацию проекта TANAP. Это — исторический проект, и он успешно завершается, еще теснее свяжет наши страны друг с другом, одновременно откроет новые возможности и для стран, пользующихся этим проектом. В прошлом году мы торжественно отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и сегодня эта дорога уже успешно функционирует. После Баку-Тбилиси-Джейхана и TANAP это наш третий исторический проект. Наши страны совместно реализуют данный проект. То есть наше сотрудничество имеет прекрасные результаты во всех сферах. Эти результаты очень значимы для наших народов, наших стран и имеют также большое значение для евразийского континента», — цитирует Алиева prezident.az.

В свою очередь Йылдырым отметил, что Турция и Азербайджан совместно работают во благо развития стран региона.

«Реализуемые в Кавказском регионе с участием Азербайджана, Грузии и Турции проекты БТК, БТД, TANAP и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, интересуют не только наши страны, но и Европу, обеспечивающие энергетическую безопасность Европы», — сказал турецкий премьер.