Минсельхоз Белоруссии обещает пресекать ввоз санкционной продукции в Россию

Москва, , 21:45 — REGNUM Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии достигли договорённости о принятии Минском «исчерпывающих мер» по недопущению ввоза в Россию товаров из третьих стран под видом белорусской продукции, сообщила 14 марта пресс-служба российского министерства.

Отмечается, что ведомства также подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки белорусской животноводческой продукции в Россию на 2018 год.

«Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», — говорится в сообщении.

В ближайшее время российскими специалистами будет проведена инспекция белорусских предприятий — поставщиков животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность у российской стороны.

Напомним, ранее сегодня в Россельхознадзоре сообщили, что не будут вводить запланированный на 15 марта запрет на поставки белорусской молочной продукции. Ранее сроки введения запрета уже дважды откладывались. Объявлено, что на следующей неделе Россельхознадор проведёт инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.

Также сегодня в надзорном ведомстве сообщили о новых случаях пресечения попыток реэкспорта из Белоруссии плодоовощной продукции третьих стран, в отношении которых действует эмбарго. В этой связи было заявлено, что Россельхознадзор рассматривает возможность введения запрета на поставки томатов из Белоруссии.

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