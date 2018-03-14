В Татарии при содействии ФРМ реализуются новые проекты

Набережные Челны, Татария, , 21:32 — REGNUM Делегация Фонда развития моногородов во главе с генеральным директором Ильей Кривоговым посетила моногорода Татарии.

Программы визита предусматривала участие в заседании Общественного совета по реализации федерального проекта «Локомотивы роста» в республике, а также осмотр объектов, которые были созданы при поддержке Фонда развития моногородов.

В заседании Общественного совета, которое прошло в Нижнекамске, приняли участие: депутат Государственной думы РФ Альфия Когогина, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, заместитель министра экономики Татарии Наталья Таркаева, а также главы моногородов Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь, Нижнекамск и поселка Камские Поляны. В рамках дискуссии участники обсудили итоги работы по стабилизации социально-экономического положения монотерриторий региона и дальнейшие перспективы их развития.

После заседания генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов посетил созданный в 2017 году центр KoVёR — первый центр креативных идей для молодежи, где регулярно проводятся бизнес и обучающие семинары, а также обновленный сквер имени Лемаева, расположенный в самом центре Нижнекамска. Оба проекта были реализованы в рамках программы «Пяти шагов благоустройства».

Илья Кривогов отметил, что в Татарстане уделяют большое внимание повышению качества городской среды. В 2017 года в республике на благоустройство моногородов направили более 2 млрд рублей.

«Здесь отлично понимают, что для развития моногорода необходима не только промышленная, но и социальная инфраструктура — лечебные и образовательные учреждения, места для проведения досуга. Пример Татарстана показывает, что благоустройство городской среды не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционный потенциал территорий», — заявил Илья Кривогов.

Поездка в Нижнекамск завершилась осмотром промышленного парка, который сейчас строится при поддержке Фонда развития моногородов. На создание транспортной сети парка «Нижнекамск» Фонд выделит 335 млн рублей, еще 17 млн рублей добавит правительство Татарстана. Благодаря реализации инвестиционного проекта к 2020 году будет создано 262 рабочих места, привлечено инвестиций более 1 млрд. рублей.

В рамках визита в Набережные Челны делегация Фонд развития моногородов посетила сразу две промышленные площадки — промышленный парк «Развитие» и Камский индустриальный парк «Мастер».

Представители некоммерческой организации приняли участие в открытии первого предприятия на территории промышленного парка «Развитие» — завода «Луч», который специализируется на выпуске промышленных котлов отопления.

В 2016 году Фонд перечислил более 124 млн рублей на строительство коммунальной инфраструктуры первой очереди парка.

В 2017 году резиденты парка «Развитие» презентовали свои проекты генеральному директору Фонда развития моногородов Илье Кривогову.

Поводом для посещения Камского индустриального парка «Мастер» стал недавний запуск 6-й очереди парка. Этот масштабный инвестиционный проект по созданию новых площадей для размещения производственных предприятий также реализован при поддержке Фонда развития моногородов

«Этот инвестпроект позволил создать на территории парка «Мастер» 120 тысяч квадратных метров полезных площадей, где смогут размеситься и работать новые предприятия малого и среднего бизнеса. То есть, мы вместе с Республикой Татарстан сделали еще один важный шаг навстречу диверсификации экономики в моногороде Набережные Челны. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и принесет еще немало ощутимых плодов», — прокомментировал ситуацию Илья Кривогов.

Соглашение Фонда развития моногородов и АО «КИП «Мастер» о софинансировании инвестпроекта по открытию 6-й очереди КИП «Мастер» в форме займа в размере 898,1 млн рублей под 5% годовых на срок 8 лет было заключено 11 августа 2016 года. Проект предусматривал ремонтно-восстановительные работы 6-й очереди парка (помещения 1004) и создание 120 тысяч квадратных метров полезной площади производственных помещений для размещения резидентов, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия ПАО «КАМАЗ». Общая стоимость проекта — 2 335 млн рублей. К 14 ноября 2017 года со стороны Фонда развития моногородов проект полностью профинансирован. Предоставленная сумма составляет 40% от общей стоимости инвестпроекта.

Илья Кривогов отметил, что этот инвестпроект интересен как пример системной поддержки региона. Подобный опыт полезно перенимать и другим моногородам России.

«Сначала наш Фонд поддержал создание дорожной инфраструктуры общего пользования для развития КИП «Мастер», на что было выделено свыше 573 млн рублей в рамках соглашение о софинансировании расходов Республики Татарстан. А с появлением хорошей дороги открылись возможности и для создания новых площадей под аренду», — пояснил Илья Кривогов.